 Twee derde millennials niet blij met zijn leven

Overgrote deel millennials twijfelt over gemaakte keuzes - Maar liefst twee derde van de ruim 2000 millennials die deelnamen aan de Dertigers Dilemma Test van Monsterboard, geeft aan niet blij te zijn met zijn of haar leven op dit moment. Ook zegt 40 procent niet op zijn plek te zitten als het gaat om hun baan en is 35 procent zich daar niet zeker van.



Als de millennials opnieuw konden kiezen wat voor opleiding ze zouden doen, zegt de helft een andere studie te willen kiezen. 30 procent procent van de groep heeft al eens in het buitenland gewerkt, gestudeerd of voor langere tijd gereisd en 60 procent zou dat nog wel een keer willen. Kort beschouwd staat de Nederlandse millennial nogal onzeker in het leven.



Fear of missing out

Millennials hebben regelmatig het gevoel dat mensen uit hun omgeving meer genieten van hun leven en werk omdat ze bepaalde keuzes hebben gemaakt. Ook laat meer dan de helft van de millennials weten regelmatig (29 procent) of soms (26 procent) het gevoel te hebben dat ze dingen missen door de postings van hun vrienden op social media.



Is dit alles?

Het hebben van een relatie zorgt er bij het merendeel van de millennials niet voor dat ze dingen missen in het leven, 35 procent (veertien procent nee, 21 procent soms) geeft aan dat ze het gevoel hebben kansen of dingen te missen door hun relatie. Ulrich Biebaut, General Manager Benelux bij Monster: "We hadden verwacht dat millennials met alle twijfels die ze hebben, zich meer zouden aantrekken van hun vrienden en alle postings op social media. Op die kanalen lijkt het vaak of iedereen een fantastisch leven heeft, terwijl negatieve ervaringen of gedachten meestal niet gedeeld worden. Toch lijkt het erop dat deze generatie in essentie echt niet zo happy is. Maar liefst 64 procent van hen vraagt zich wel eens af of dit alles is."



Dertigers Dilemma Test

Aan de Dertigers Dilemma Test die Monsterboard onder de aandacht bracht via Facebook en Instagram deden in totaal 2029 millennials mee, de leeftijden liepen uiteen van 25-35 jaar oud, 80 procent van de deelnemers was vrouw en twintig procent man. Van de 2029 millennials die deelnamen aan dit Nederlandse onderzoek, zou meer dan 95 procent het op enig vlak wel anders willen. In 2017 was dit aantal nog 85 procent onder de toen deelnemende respondenten. Biebaut: "Als u zich bedenkt dat de beroepsbevolking in 2020, naast mensen uit de generaties X en Z en babyboomers, voor 35 procent uit millennials zal bestaan, is dit een signaal wat vooral werkgevers niet meer kunnen negeren."



Praat erover of neem een coach

Zowel voor de werkgever als de werknemer is het beste advies eigenlijk om te praten over je dilemma"s en twijfels. Biebaut: "Als u niet praat, weet niemand wat er aan de hand is. Door erover te praten, krijgt u ook de mening en ervaringen van anderen te horen en dit helpt enorm bij het vormen van gedachten en het maken van keuzes in leven en werk. Als u nu het gevoel hebt dat u er zelf niet uitkomt, is het wellicht een idee om een externe coach in te schakelen. Voor werkzoekenden is het verder belangrijk om je niet te veel op anderen te richten. Mensen posten het meestal niet op hun Instagram als het wat minder gaat, of als ze gewoon een saaie dag op kantoor hebben gehad. Schakel social media gewoon even uit als u rust in uw hoofd wil."