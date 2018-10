 Deel Nederlandse websites in 2019 kwetsbaar door oude webtaal

Bezoekers van de sites die nog op de oude versie draaien, lopen het risico gehackt te worden - Nietsvermoedende bezoekers aan een aanzienlijk deel van de Nederlandse websites lopen gevaar wanneer niet voor 1 januari 2019 de beheerders overstappen op een nieuwe hoofdversie van de webtaal PHP.



PHP is een van de meest gebruikte programmeertalen voor het bouwen van websites. Meer dan drie kwart van de websites die op PHP zijn gebaseerd, werken met een versie die na 31 december niet meer van de benodigde beveiligingsupdates wordt voorzien, blijkt uit cijfers die AG Connect opvroeg bij SIDN Labs, de beheerder van het .nl-domein.

Bezoekers van de sites die nog op de oude versie draaien, lopen het risico gehackt te worden of daar virussen of andere malware op te lopen. Beveiligingslekken die in de webtaal worden ontdekt, worden dan immers niet meer gerepareerd en bieden kwaadwillenden de ruimte.



Laatste uitstel

De aanhoudende populariteit van versie 5.6 van de PHP-webtaal was vorig jaar al aanleiding voor een uitstel van het zogeheten 'end of life' van deze versie, de datum dat de ontwikkelaars het onderhoud staken.

Overschakeling naar de nieuwste versie hoeft de beheerders van de websites niet veel moeite te kosten. Alle hostingbedrijven die de infrastructuur beheren waarop de websites draaien, bieden de nieuwste versie (7.2) aan. "Toch zijn de beheerders terughoudend," constateert Sven Visser, voorzitter van de branchevereniging Dutch Hosting Provider Association (DHPA) en mede-eigenaar van hostingbedrijf Cyso. De eigenaren van websites vrezen toch extra werk en kosten, terwijl ze er op korte termijn niet veel mee opschieten.



Onterechte weerstand tegen nieuwe versie

Dat werk valt overigens doorgaans erg mee, stelt Sander Potjer voorzitter van de organisatie waaronder de Dutch Joomla Community valt. Joomla is een van de belangrijke softwareplatformen waarop websites draaien. Andere platformen zijn bijvoorbeeld WordPress en Drupal. Volgens Potjer is een generieke installatie van Joomla met een druk op de knop aan te passen. Alleen software afkomstig van derden - de zogeheten extensies - kunnen roet in het eten gooien. Maar eigenlijk alle veelgebruikte extensies zijn al lang aangepast, dus als er problemen optreden betekent dat doorgaans de website-eigenaar de updates van de extensies niet heeft toegepast of verouderde, niet-langer ondersteunde extensies in zijn website gebruikt.