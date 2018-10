 Eén op de vijf werknemers ervaart ongewenst gedrag

Intimidatie belangrijkste negatieve gedragscomponent - Een groot deel van de beroepsbevolking heeft te maken met ongewenst gedrag op de werkvloer (twintig procent). Van die groep geeft een derde aan te maken te hebben met intimidatie en/of pesten.



Dat blijkt uit het onderzoek Werkstress of werkplezier dat Schouten en Nelissen liet uitvoeren onder ruim 1300 werkenden.



Vijf vormen van ongewenst gedrag

De vijf vormen van ongewenst gedrag zijn, in volgorde van mate waarin het voorkomt.



Twintig procent - Intimidatie

Twaalf procent - Pesten

Zeven procent - Discriminatie

Vier procent - Ongewenste seksuele aandacht

Een procent - Geweld van collega’s of leidinggevenden



Hoge werkdruk

Het ervaren van een hoge werkdruk en uitputting op het werk heeft een belangrijke relatie met ongewenst gedrag. Van de mensen die aangeven uitgeput te zijn, geeft maar liefst 30 procent aan te maken te hebben met intimidatie. Het contrast is groot: van de mensen die niet uitgeput zijn, heeft slechts twaalf procent te maken met intimidatie. Daarnaast blijkt er een relatie is tussen de ervaren werkdruk en pesten. 24 procent van de mensen die aangeeft veel werkdruk te hebben, ervaart pestgedrag op het werk. Dit ten opzichte van de medewerkers die weinig werkdruk ervaren, hiervan geeft slechts veertien procent aan pesten te ervaren op de werkvloer.

Jessica van Wingerden, Directeur Organisatieontwikkeling bij Schouten & Nelissen, over de resultaten: "Het is confronterend om te zien dat een op de vijf medewerkers in organisaties te maken heeft met ongewenst gedrag. Zeker gezien de impact op het welzijn van medewerkers binnen organisaties."



Invloed van een positief werkklimaat

Organisaties kunnen samen met medewerkers actief werken aan het succesvol terugdringen van ongewenst gedrag. Dit start met aandacht voor het werkklimaat dat medewerkers binnen teams en de organisatie ervaren.

Van Wingerden: "Uit ons onderzoek blijkt dat medewerkers die een positief werkklimaat ervaren, lager scoren op intimidatie, pesten, cynisme, uitputting en werkdruk. Daarbij zien we dat deze medewerkers meer gemotiveerd zijn, meer eigen initiatief nemen en bevlogen zijn in het werk." Een positief werkklimaat is niet vanzelfsprekend. Hoge druk, werkstress en ongewenst gedrag liggen dagelijks op de loer. Het bespreekbaar maken en houden van die onderwerpen is een belangrijk startpunt om problemen op de werkvloer aan te pakken.