 Sustainable Development Goals amper geïntegreerd in bedrijfsstrategie

Klimaatdoelen veel gebruikt als communicatiemiddel - Drie jaar geleden,werden de Sustainable Development Goals (SDG’s) vastgelegd door de Verenigde Naties. Nederlandse bedrijven betrekken deze ‘Global Goals’ slechts beperkt in hun strategie-ontwikkelingsproces.



Dat blijkt uit een onderzoek dat door adviesbureau Sustainalize in samenwerking met Tilburg University afgelopen maanden is uitgevoerd. Wel zijn de ondernemingen inmiddels goed bekend met de SDG’s en worden deze doelen veel gebruikt als communicatiemiddel.

"Na drie jaar kennismaken met de SDG’s is nu het ideale moment om de SDG’s echt te integreren in het strategie-ontwikkelingsproces," aldus onderzoekers Rob van Tilburg en Chiara Zeeuw van Sustainalize. "Zeker met het jaar 2020 in zicht, waar veel bedrijven hun lopende strategie op hebben ge-end, vormen aankomende strategie-herzieningen een uitgelezen kans om de SDG’s daar een volwaardige plek in te geven."



Zeventien ontwikkelingsdoelen

In september 2015 werden door de Verenigde Naties (VN) de Sustainable Development Goals gelanceerd: zeventien ontwikkelingsdoelen gericht op een aantal wereldwijde maatschappelijke opgaven. Sustainalize onderzocht of en hoe grote Nederlandse bedrijven de SDG’s bij hun strategieontwikkeling betrekken en of de SDG’s in de bedrijfsstrategie zijn geïntegreerd. Maar liefst 168 bedrijven respondeerden op een uitgestuurde enquête. Ook werden er diepte-interviews uitgevoerd met vijftien ondernemingen, waaronder Unilever, AkzoNobel, DSM, Interface, FrieslandCampina, KPN, Heineken, Bavaria, ABN AMRO, Rabobank, ING Bank en ASN Bank.



Vertrouwd met SDG's

Uit het onderzoek blijkt dat de SDG’s inmiddels breed bekend zijn: 93 procent van de ondernemingen geeft aan vertrouwd te zijn met de SDG’s. 59 procent daarvan geeft in eerste instantie aan de SDG’s ook daadwerkelijk bij de strategie-ontwikkeling te hebben betrokken.

Uit de interviews blijkt echter dat hier vooral mee bedoeld wordt dat gerapporteerd wordt hoe de bedrijven bijdragen aan de realisatie van de SDG’s. "Dat heeft het gevaar in zich dat de SDG’s gebruikt gaan worden voor het beschrijven van de status quo, terwijl ze ontwikkeld zijn om op deze doelen echte versnelling te realiseren", licht Rob van Tilburg toe. "Na deze periode van kennismaking met de SDG’s moet de kernvraag worden: hoe kunnen we de SDG’s in de bedrijfsstrategie betrekken om met strategische keuzes en innovaties bij te dragen aan de realisatie daarvan."

Het feit dat de SDG’s zich nog niet naar de bedrijfsstrategie hebben vertaald laat zich ook verklaren door het feit dat de SDG’s pas drie jaar oud zijn. Lang niet alle bedrijven hebben in die periode hun strategie herzien. Uit het onderzoek komt ook een aantal factoren naar voren die de strategische toepassing van de SDG’s zouden bevorderen:

Integreer de SDG’s in de bedrijfskundige strategie-opleidingen en strategiemodellen

Verken of de mate waarin grote bedrijven presteren op de SDG’s een plek kan krijgen bij (overheids-)aanbestedingen

Maak inzichtelijk wat de goede voorbeelden binnen het bedrijfsleven zijn, waarbij het accent niet uitsluitend ligt op het rapporteren over SDG’s maar vooral op hoe de SDG’s in de strategie van de ondernemingen kunnen worden geïntegreerd.

Werk samen met organisaties binnen én buiten uw sector. Innovatie is namelijk essentieel voor het behalen van de SDG’s en dit kan resulteren in verrassende oplossingen met winst voor de samenleving én organisaties.

Hou tijdens de integratie rekening met de onderlinge samenhang van alle SDG’s zodat de negatieve impact wordt geminimaliseerd en de positieve impact wordt gemaximaliseerd. De SDG’s zijn namelijk een samenhangend geheel. Als een bedrijf de overlappingen negeert en de SDG’s simpelweg niet, losstaand of een voor een afvinkt, riskeert ze ongewenste negatieve uitkomsten.