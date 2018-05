 Duurzaam toerisme in 2018: de eco-vriendelijke reistrends

Hoe duurzaam zijn uw vakantieplannen? - Meer dan ooit boeken wereldreizigers 'groene' accommodaties en tonen daarbij de bereidheid om meer te betalen voor duurzaam reizen. Dat blijkt uit het Global Sustainable Travel Report van Booking.com.





Het rapport toont een groeiende populariteit voor eco-vriendelijke reizen onder het merendeel van de wereldreizigers. Van de ondervraagden geeft 87 procent aan dat zij duurzaam willen reizen en bijna vier op de tien (39 procent) laat weten dat zij hier vaak, of altijd, in slagen. Echter 48 procent geeft aan dat zij zelden of soms duurzaam reizen, wat suggereert dat er nog veel ruimte is om goede bedoelingen om te zetten in acties, al worden er reeds veelbelovende stappen gezet naar een groenere toekomst.



Duurzaam toerisme

'Duurzaam toerisme' is een subjectieve term die voor iedereen een andere betekenis heeft. Echter, voor de helft van alle reizigers (46 procent) betekent 'duurzaam toerisme' het verblijf in een milieuvriendelijke of groene accommodatie. Vooruitblikkend, is meer dan twee derde (68 procent) van de reizigers van plan om in 2018 in een eco-accommodatie te verblijven, een mooie stijging ten opzichte van 65 procent in 2017.