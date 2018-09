Pak het podium op Marketing Pioneers

Innovatief idee? Pitch het! - Verdient uw innovatieve idee, product of bedrijf meer aandacht en wilt u het presenteren voor een publiek van 350 topbeslissers? Schrijf u dan nu in voor de Pioneer Pitches tijdens het Marketing Pioneers congres.



Op 15 november 2018 krijgen vijf pioniers de mogelijkheid om met hun elevator pitch mee te dingen naar de EDA Award en een geldprijs van € 2.500. Deze prijs wordt uitgereikt aan een ondernemer die de wereld op zijn kop kan zetten met een geweldig idee. Wilt u in de voorselectie komen? Meld u dan aan voor 1 oktober.



Vakjury

De Pioneer Pitches worden mede mogelijk gemaakt door partners BOM Brabant Ventures, Peak Capital en Startupbootcamp. De vakjury bestaat uit directie en oprichters van deze partners. Miriam Dragstra (BOM Brabant Ventures), Johan van Mil (Peak Capital) en Patrick de Zeeuw (Startupbootcamp) geven de deelnemers op 15 november hun professionele oordeel. Deelname aan de pitches is een uitgelezen kans om u te presenteren aan professionele investeerders.



Erik Driessen Award - EDA

Erik Driessen was een vriend, inspirator én de eerste dagvoorzitter van Marketing Pioneers. Helaas moest hij in 2013 afscheid nemen van het leven. Erik was een fantastisch mens die vertrouwen gaf in moeilijke tijden, juichte bij succes, die altijd klaar stond als een onuitputtelijke bron van creativiteit en bovenal een oneindige waterval van ideeën was. Om zijn bijzondere, positieve mentaliteit over te dragen op toekomstige generaties ondernemers heeft Marketing Pioneers de Erik Driessen Award in het leven geroepen.