 Werken in de agrarische sector gaat te vaak mis

Veiligheid en gezondheid agrarische sector moeten beter - Vorig jaar werden 93 werknemers in de agrarische sector slachtoffer van een ernstig arbeidsongeval. Ook overtraden bedrijven regelmatig de regels over arbeidstijden, het minimumloon en vakantiegeld.



Dat blijkt uit de balans die de Inspectie SZW over de agrarische sector in 2017 heeft opgemaakt. De Inspectie blijft de komende jaren dan ook stevig toezien op veilig, gezond en eerlijk werk. Ook werkt de Inspectie SZW samen met ondernemers en werknemers aan het verminderen van de arbeidsrisico’s.



Inspecteur over de vloer

In 2017 hebben zo’n 200 bedrijven een inspecteur over de vloer gekregen die controleerde of de arbo-regels worden nageleefd. De Inspectie SZW komt daar waar de hoogste risico’s zijn en waar het meeste effect bereikt kan worden. Daarom was er speciale aandacht voor de loonwerkbedrijven, paddenstoelenteelt en pluimveebedrijven. Alleen al bij de loonwerkbedrijven constateerde de inspecteurs 336 overtredingen. Die gingen vooral over de machineveiligheid. Vaak worden bewegende onderdelen niet afgeschermd waardoor werknemers door de machine gegrepen kunnen worden. In de paddenstoelenteelt is bij meer dan tweederde van de bedrijven opgetreden. Bij vrijwel al de geïnspecteerde bedrijven lopen de werknemers gezondheidsrisico’s door fysieke overbelasting. In pluimveebedrijven is er gevaar voor medewerkers door blootstelling aan agrarisch stof en onveilige machines of heftrucks. De Inspectie SZW ziet dat verbetering begint bij ondernemers en werknemers die zich bewust worden van de risico’s en hier adequaat op reageren. In de agrarische sector zijn zij verenigd in kennisinstituut Stigas en hebben zij de campagne ‘Nul ongevallen in 2020’ gestart. Ook de Inspectie SZW is hierbij betrokken.



Eerlijk werk

Ook het controleren op eerlijk werk had prioriteit in 2017. Mede op basis van meldingen heeft de Inspectie SZW vorig jaar tientallen bedrijven bezocht om hierop specifiek te inspecteren. Een groot deel van de inspecties is verricht in de glastuinbouw bij bedrijven die uit risicoanalyses naar voren kwamen. Tweederde van de geïnspecteerde telers had de boel niet op orde. De Inspectie constateerde 102 overtredingen die meestal over arbeidstijden of onderbetaling gingen. In deze gevallen deelt de Inspectie SZW boetes en waarschuwingen uit. Ook werkt de Inspectie SZW samen met brancheorganisaties en vakbonden om verbeteringen te bereiken. Door kennis en kunde te bundelen kan de veiligheid en gezondheid worden vergroot en kunnen misstanden worden aangepakt.