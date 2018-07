 Eén op vijf grote ondernemingen heeft vrouwelijke bestuurder

Aantal vrouwen in topbesturen neemt toe, maar slechts geleidelijk - Ruim één op de vijf grote ondernemingen in Nederland kent een diverse samenstelling in het bestuur. Momenteel is bijna zestien procent van alle topbestuurders vrouw, een geleidelijke toename in vergelijking met de afgelopen jaren.



Dat blijkt uit de nieuwste studie Diversiteit in de Boardroom 2018 van Graydon. In het toezicht (raad van commissarissen) stijgt de genderdiversiteit sneller.

"De toename in diversiteit bij onze bedrijven is een positieve ontwikkeling," ziet Marion Bout, Head Legal & Compliance bij Graydon. "De toename gaat wel heel geleidelijk. Te traag, gezien alle inspanningen en initiatieven die van overheidswege gestimuleerd worden." Sinds 2017 is de Wet streefcijfer evenwichtige zetelverdeling mannen en vrouwen in bestuur van kracht voor grote Nederlandse bedrijven. Een minimum zetelverdeling van 30 procent is daarbij de doelstelling. Dit streven wordt in de nieuwste meting van Graydon nog niet gehaald. Wel maken steeds meer grote bedrijven de stap naar een divers bestuur. Zo heeft ruim één op de vijf grote bedrijven (23,1 procent) een bestuur waar minstens één vrouw in zetelt.

(semi)Overheid koploper in divers bestuur

De (semi)Overheid kent momenteel de meeste diversiteit in het bestuur. Binnen deze sector wordt bijna één op vier topposities in het bestuur (24,5 procent) door een vrouw ingevuld. Cultuur, sport en recreatie (23,1 procent) en Landbouw (19,2 procent) horen bij de koplopers. Alle sectoren in Nederland laten de afgelopen tien jaar een toename zien van het aantal vrouwen in het topbestuur.

Transport & Logistiek en Industrie (beide 13,7 procent) behoren tot de sectoren die achterlopen als het gaat om vrouwen op topposities in het bestuur. De Bouw (9,2 procent) is nog steeds hekkensluiter. Marion Bout: "In de bouwnijverheid is minder dan één op de tien topbestuurders vrouw. Deze sectoren mogen dan wel het minste scoren op het gebied van diversiteit in bestuur, ze laten de afgelopen tien jaar wel een toename in diversiteit zien."



Toezicht minder divers dan bestuur

Het toezicht (commissarissen) bij grote Nederlandse bedrijven is minder divers dan het bestuur. Op dit moment is ruim één op de tien toezichthouders (13,1 procent) vrouw. De trend is dat ook dat de diversiteit in het toezicht de afgelopen jaren steeds meer toeneemt. Zo is de afgelopen tien jaar het percentage vrouwen in het toezicht met ruim vijf procent gestegen. Het aandeel vrouwen in het toezicht mag dan iets lager liggen dan in het bestuur, de diversiteit groeit procentueel sneller dan het bestuur.

"Op dit moment heeft bijna één op de drie bedrijven (29,2 procent) een toezicht dat bestaat uit minstens één vrouw," licht Bout toe. "Omgekeerd betekent dit dat zeven op tien bedrijven een raad van toezicht hebben die bestaat uit alleen maar mannen." Tien jaar geleden gold dat nog voor acht op tien bedrijven.