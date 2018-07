 Vraag naar beheersing Engelse taal in vacatures daalt

Engelse taalbeheersing wordt steeds minder gevraagd van sollicitanten - Joblift analyseerde 2.3 miljoen vacatures die de afgelopen drie jaar werden uitgeschreven, om in kaart te brengen welke vaardigheden gevraagd werden van werknemers. Hieruit bleek dat het belang van Engelse taalbeheersing geleidelijk afnam.



Medio 2015 werd in 23,3 procent van de vacatures om Engelse taalvaardigheid gevraagd. Dit percentage is in het tweede kwartaal van 2018 gedaald naar 18,5 procent.



Brexit effect? de vraag om engels neemt niet af in duitsland en frankrijk

Tussen 2015 en 2018 liet ieder kwartaal een verdere daling van het percentage zien in Nederland (met uitzondering van het vierde kwartaal 2017, toen er een lichte stijging van 0,6 procent plaatsvond). Het lijkt er niet op dat de Brexit een rol speelt in de afname. De daling in percentages begon namelijk al in 2015, een jaar voordat Groot-Brittannië het besluit nam om de EU te verlaten. Daarnaast blijkt dat in andere EU-landen zoals Duitsland en Frankrijk een vergelijkbare vermindering niet plaatsvond. In Frankrijk schommelde de vraag naar sollicitanten die de Engelse taal beheersen tussen de 14,4 procent en 15,7 procent, terwijl in Duitsland het percentage tussen de 21,4 procent en 22,6 procent fluctueerde in de afgelopen jaren.



Nederland ingehaald door duitsland in vraag naar beheersing van de engelse taal

Ten tijde van het Brexit besluit (juni 2016) lag het percentage in Nederland nog het hoogst in vergelijking met de twee buurlanden, 21,8 procent tegenover 21,7 procent in Duitsland en 15,3 procent in Frankrijk. Kijken we echter naar het tweede kwartaal van 2018, dan lag het percentage in Nederland op 18,5 procent, tegenover een vrij stabiele 21,8 procent in Duitsland en 15,3 procent in Frankrijk. Nederland is in de afgelopen jaren dus onder Duitsland gezakt en gaat steeds meer lijken op de Franse vacaturemarkt qua vraag naar Engelse taalbeheersing.



Engels blijft belangrijk voor nederlandse bedrijven op de internationale markt

In veel sectoren op de Nederlandse arbeidsmarkt blijft de Engelse taal natuurlijk van belang. Tussen 2015 en 2018 werd het vaakst Engelse taalbeheersing verlangd van sollicitanten voor accountmanaging (11,112 vacatures), software-ontwikkeling (8,687 vacatures) en klantenservicewerk (8,626 vacatures). Bovendien is bij Nederlandse bedrijven die internationaal opereren Engels spreken vaak een must. De werkgevers die in de afgelopen drie jaar de meeste vacatures uitschreven waarin Engelse taalvaardigheid werd vereist waren namelijk ING, ASML en Philips.