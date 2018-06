 Spotler neemt Engelse marketing automation speler over

Spotler gaat marketing automation software internationaal aanbieden - Spotler heeft voor 14,4 miljoen euro Communigator overgenomen. Hiermee zet Spotler de volgende stap in zijn ambitie om via internationale expansie een leidende positie in Europa in te nemen met zijn eigen marketing software.



CommuniGator richt zich met een marketing automation suite op B2B-organisaties in het Verenigd Koninkrijk.



Internationale aanbieder marketing automation software

Spotler CEO Marc Schüssler: "De overname van CommuniGator past perfect bij onze ambitie om een toonaangevende internationale aanbieder te worden van marketing automation software. Er is een duidelijke synergie in de productvisie van beide bedrijven. Het doel is om van de Spotler software en de software van CommuniGator één krachtig marketing platform te maken. De bijbehorende schaalvoordelen bieden ons meer ruimte voor innovaties in ons product en om onze diensten aan klanten te verbeteren."



Ambitie

Vandaag de dag vragen marketeers steeds meer intelligente digitale ondersteuning van softwaresystemen. Als gevolg hiervan wordt marketing automation steeds meer het hart van iedere marketingorganisatie waar data en technologie samenkomen om marketingactiviteiten te faciliteren en relevante communicatie en campagnes richting de juiste doelgroepen mogelijk te maken.

De acquisitie van CommuniGator benadrukt de ambitie van Spotler om de beste e-mailmarketing en marketing automation software te bieden voor middelgrote tot grote ondernemingen in Europa.

Spotler onderzoekt daarom ook nog andere overnames samen met investeerder CNBB Venture Partners.