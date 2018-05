 Arbeidsmarkt werkt door in loonafspraken

Hogere loonafspraken in sectoren waar personeel schaars is - Kraptes op de arbeidsmarkt vertalen zich steeds sterker in de loonstijgingen die vakbonden en werkgevers met elkaar afspreken. Zo kennen de bouw (15.000 vacatures) en de zorg (dit jaar meer dan 100.000 vacatures) op dit ogenblik de hoogste loonafspraken met respectievelijk 2,9 en 2,6 procent op jaarbasis.



Dat meldt werkgeversvereniging AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaarden­adviseur van werkgevers, in het april-bericht over het cao-seizoen. AWVN is betrokken bij het merendeel van alle 850 Nederlandse cao’s en bij een belangrijk deel van de arbeidsvoorwaardenregelingen in Nederland.



Hogere loonafspraken

Uit gegevens van AWVN blijkt dat in 2018 hogere loonafspraken worden gemaakt in sectoren waar werkgevers moeite hebben om geschikt personeel aan te trekken. In sectoren waar herstructurering plaatsvindt, blijft de loonontwikkeling juist achter. Voorbeelden daarvan zijn de financiële dienstverlening (door technologische ontwikkelingen) en de detailhandel (concurrentie van webwinkels).



Cao-cyclus

De ontwikkelingen van de afgelopen maanden in het arbeidsvoorwaardenoverleg tonen volgens AWVN ook aan dat de cao-cyclus, zoals steeds in de afgelopen decennia, iets achterloopt bij de economische cyclus. Sinds februari 2017 werd iedere kalendermaand een hogere gemiddelde loonafspraak geboekt. Ook de eerste cao’s van mei wijzen in deze richting. Voor 2018 staat het gemiddelde inmiddels op 2,21 procent. In april kwamen zeventien nieuwe cao’s tot stand met een gemiddelde van 2,61 procent.

In 2018 lopen in totaal 377 cao’s af voor 2,2 miljoen werknemers. Daarvan werden in de eerste vier maanden 98 cao’s vernieuwd voor 700.000 werknemers. Het tempo waarin cao’s worden vernieuwd ligt iets hoger dan in andere jaren.