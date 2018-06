 Zeven manieren voor bedrijven om vertrouwen te (her)winnen

Win en behoud het vertrouwen van uw klanten en relaties - Vertrouwen is de lijm die de maatschappij samenhoudt. Toch doen grote Nederlandse bedrijven er weinig aan om de vertrouwensrelatie met de maatschappij te verdiepen.



Uit een recent verschenen CBS-rapport blijkt dat minder dan 40 procent van de Nederlandse bevolking grote bedrijven vertrouwt. Dat is minder dan het vertrouwen in de EU, de Tweede Kamer en in banken.

Waarom het vertrouwen zo laag is, vermeldt het CBS niet. Duidelijk is dat diverse schandalen, van Volkswagen tot Facebook, het imago van de gemiddelde multinational niet vooruit helpt. De neiging naar meer duurzaamheid en digitalisering heeft ook weinig goeds gedaan voor de reputatie van het grootbedrijf. Het wordt daarom tijd dat bedrijven vertrouwen centraal stellen in hun governance. Mark Leenards, directeur en oprichter van Trustier, beschrijft hieronder de manieren waarom dat kan.



Vertrouwen (her)winnen

Vertrouwen (her)winnen kan op de volgende manieren:

Vertrouwen meten. Bedrijven meten van alles: klanttevredenheid, zoekgedrag en zelfs politieke voorkeuren. Zelden wordt vertrouwen gebruikt als graadmeter, zelfs niet door bedrijven als Trustpilot. Zij misbruiken het woord trust voor het uitvoeren van digitale klanttrevredenheidonderzoekjes op arbitraire momenten (zo vraagt reisorganisatie Corendon om een sterrenbeoordeling nog voordat de klant op reis gaat). Vertrouwen is een langetermijnrelatie. Het komt te voet en gaat te paard. Daarom moeten bedrijven niet zo veel waarde hechten aan vluchtige oordelen, zoals likes en sterrenbeoordelingen. Vertrouwen uit zich bij terugroepacties, schandalen en uitglijders van managers. Alleen zorgvuldig opgebouwde klantrelaties met loyale klanten houden daarbij stand. Maak van vertrouwen een secundaire arbeidsvoorwaarde. Vooruitstrevende bedrijven spelen in op de tokenisation van de maatschappij; dagelijks worden er nieuwe coins en tokens gelanceerd in de blockchain die een alternatief bieden voor euro’s en andere valuta. Een vertrouwensbreuk kan gelijmd worden, nadat het vertrouwen meetbaar is gemaakt. Dat begint bij open communicatie. Het toegeven van fouten is essentieel, dat snappen steeds meer klantenservicedesks. Het bieden van de juiste oplossing is lastiger. In veel gevallen kan het helpen door de klant toe te zeggen dat de organisatie er alles aan doet om het vertrouwen te herstellen. En dat vervolgens ook doet. Vertrouw de klant. Vertrouwen is vaak wederkerig. Een klant die het vertrouwen geniet van een bedrijf (bijvoorbeeld door achteraf te mogen betalen) zal eerder geneigd zijn het bedrijf te vertrouwen. In de deeleconomie wordt het steeds gebruikelijker om auto’s, bakfietsen of gereedschap op goed vertrouwen te laten gebruiken door ‘vreemden’. Het geeft de klant een gevoel van waardering en verantwoordelijkheid. Werf betrouwbare adviseurs en ambassadeurs. In de cryptowereld is het onmisbaar: ervaren en betrouwbare adviseurs (en liefst ambassadeurs). Ook minder hightech bedrijven zouden er goed aan doen om dat soort mensen aan zich te binden om het vertrouwen van klanten te (her)winnen. Meet het vertrouwen in medewerkers. De laatste stap in het meetbaar maken van vertrouwen is een vergaande, maar effectieve manier om het vertrouwen in de organisatie te (her)winnen. Als financiële instellingen, maar ook goede doelen meer werk hadden gemaakt van de screening van medewerkers, dan hadden veel schandalen voorkomen kunnen worden. Het meten van vertrouwen van collega’s en klanten in individuele (toekomstige) medewerkers past in een open omgeving met 360-gradenfeedback en zou in veel sectoren de kwaliteit van dienstverlening aanzienlijk kunnen verhogen.