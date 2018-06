 Gebruik illegale software daalt

CIO’s noemen datahacks als belangrijkste zorg - Volgens BSA-onderzoek is cybersecurity de belangrijkste reden om illegale software te mijden

Om de risico’s op cyberaanvallen te verminderen en de basisprestaties te verbeteren, doen bedrijven er goed aan illegale software in hun netwerk te verwijderen en software asset management in te voeren.



Dat meldt de BSA | The Software Alliance in zijn 2018 Global Software Survey. Het onderzoek toont aan dat in Nederland 22 procent van de software op computers niet de juiste licenties heeft. Dat is twee punten minder dan de vorige studie over 2016. De commerciële waarde van de illegale software in Nederland komt uit op 448 miljoen dollar.



SAM

De Nederlandse cijfers worden onder meer beïnvloed door meer aandacht voor Software Asset Management (SAM), meer abonnementen op software en meer oog voor veiligheid. Ook de bewustwordingscampagnes van de BSA zorgden voor meer aandacht voor het belang van legale software.



Optimale bedrijfsvoering

Bedrijven over de hele wereld gebruiken software om hun bedrijfsvoering te optimaliseren, winst te maken, nieuwe markten te ontginnen en concurrentievoordeel te behalen. Maar zowel CIO’s als het BSA-onderzoek geven aan dat illegaal gebruik van software kan leiden tot ernstige consequenties voor organisaties op het gebied van veiligheid. CIO’s geven aan dat diefstal van persoonlijke en bedrijfsgegevens hun belangrijkste zorg is als het gaat om malware dat vaak onderdeel is van illegale software. Meer dan de helft van de ondervraagde CIO’s (51 procent) zegt dat cybersecurity de nummer een reden is om illegale software te mijden. Het verlagen van de risico’s op juridische procedures komt op de tweede plaats (43 procent).



Veiligheidsvoordelen

In het rapport van de BSA geeft de organisatie aan welke risico’s bedrijven lopen. Ook laat het onderzoek zien hoeveel illegale software er te vinden is op computers in 110 landen en regio’s. Binnen het onderzoek zijn de antwoorden van bijna 23.000 consumenten, werkgevers en CIO’s meegenomen.

"Organisaties missen economische en veiligheidsvoordelen als ze geen goed beheerde software gebruiken," zegt Victoria Espinel, bestuursvoorzitter en CEO van BSA | The Software Alliance. "Zij doen er goed aan te kijken naar Software Asset Management-programma’s en de software op hun netwerken goed te beheren. Dat helpt hen bij het terugdringen van risico’s rond cyberaanvallen en het vergroten van de omzet."



De belangrijkste resultaten uit het onderzoek zijn:

Het gebruik van software zonder een licentie nam weliswaar licht af, maar vindt nog steeds op grote schaal plaats. Wereldwijd gaat het om 37 procent van alle software op personal computers – dat is twee punten minder dan in 2016.

Wereldwijd gaat het om 37 procent van alle software op personal computers – dat is twee punten minder dan in 2016. CIO’s geven aan dat illegale software voor risico’s zorgt en tot kosten leidt. Malware als gevolg van illegale software kost bedrijven jaarlijks bijna 359 miljard dollar.

Malware als gevolg van illegale software kost bedrijven jaarlijks bijna 359 miljard dollar. Het verbeteren van software-compliance biedt economische en veiligheidsvoordelen. Bedrijven die hun softwarebeheer verbeteren, zien omzetstijgingen tot wel elf procent.

Bedrijven die hun softwarebeheer verbeteren, zien omzetstijgingen tot wel elf procent. Het verbeteren van het softwarebeheer levert direct economisch voordeel op. Onderzoeken laten zien dat bedrijven tot wel 30 procent per jaar kunnen besparen op softwarekosten door een robuust SAM- en licentie-optimaliseringsprogramma.