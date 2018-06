 De voor- en nadelen van de powernap op het werk

Is het dutje al geaccepteerd in uw organisatie? - De ‘powernap’ wordt de laatste jaren steeds vaker geïntroduceerd als dé oplossing voor het scherp en gelukkig houden van werknemers. Toch bleek uit recent onderzoek nog dat het dutje gedurende de werkdag nog amper geaccepteerd is binnen het bedrijfsleven.



Tijd voor een overzicht van de voor- en nadelen van de powernap op de werkvloer.



De voordelen

Rondom de voordelen van de powernap zijn er inmiddels een aantal wetenschappelijke onderzoeken uitgevoerd. Hierbij is voornamelijk aandacht besteed aan het effect op het geheugen. Uit de resultaten van deze onderzoeken blijkt dat het doen van een dutje midden op de dag positieve effecten heeft op de werking van het geheugen. Ook blijkt het doen van een powernap een positief effect te hebben op iemands alertheid en concentratie.

Werknemers de mogelijkheid geven een dutje te doen tijdens de werkdag, lijkt voor veel bedrijven ook een manier om als een vooruitstrevende, dynamische werkplek te worden gezien. Techbedrijven zoals Google, Uber en Hubspot zetten zichzelf bijvoorbeeld graag in de spotlight met het bieden van de mogelijkheid om bij te kunnen slapen op het werk.

Bedrijven die de powernap voor medewerkers mogelijk maken, zien het dutje vaak als een effectieve manier om slaap in te halen. Bijvoorbeeld voor werknemers die vaak moeten reizen, of regelmatig tot laat na de gebruikelijke kantoortijden door moeten werken.



De nadelen

Hoewel de positieve effecten van een powernap inmiddels ook wetenschappelijk zijn aangetoond, zijn er ook tegenstanders die met nadelen op de proppen komen. Volgens sommigen vallen de voordelen van het geliefde dutje namelijk geheel in het niet bij de nadelen van een slechte nachtrust.

De mogelijke verstoring van het nachtrustschema is dan ook een belangrijk nadeel van de powernap. Vooral voor degenen die kampen met een slaapstoornis wordt het doen van een powernap of middagdutje daarom vaak afgeraden. Bovendien is het bij het doen van een powernap om ‘gemiste slaap in te halen’ een stuk moeilijker om de duur van het dutje kort te houden. Dit zorgt vaak voor sufheid bij het ontwaken en werkt bovendien verstoring van het nachtrustschema in de hand.

Uit onderzoek van de Hersenstichting blijkt tot slot dat slecht slapen het risico op mentale aandoeningen als angststoornissen, depressie en dementie, en op lichamelijke aandoeningen zoals obesitas, hart- en vaatziekten en diabetes aanzienlijk verhoogt. Dat werkgevers zich tegenwoordig steeds vaker bekommeren om de slaapgewoonten van werknemers, lijkt in ieder geval een goede ontwikkeling.