 Meeste vriendjespolitiek bij niet-familiebedrijven

Werknemers voelen zich minder goed vertegenwoordigd door management - Medewerkers van familiebedrijven ervaren veel minder vaak de gevolgen van vriendjespolitiek (47 procent) dan zij die bij niet-familiebedrijven werken (63 procent).



Dit blijkt uit onderzoek van Fambizz onder een groep van 1.010 managers en 1.047 werknemers van zowel familie- als niet-familiebedrijven. Daarnaast lijken medewerkers van een familiebedrijf zich goed vertegenwoordigd te voelen door het management, zo zegt slechts een derde liever meer inspraak te willen in de bedrijfsvoering en omschrijft 80 procent van hen het management als ‘goed benaderbaar’.

"Hoewel je zou verwachten dat er juist meer vriendjespolitiek zou zijn bij familiebedrijven blijkt uit het onderzoek dat dit niet zo wordt ervaren. Mij verbaast het niet," zegt Maarten Vijverberg, partner bij Clifton Finance en lid van de redactieraad van Fambizz. "Bij familiebedrijven werken vaak mensen die passen bij dezelfde normen en waarden van het familiebedrijf en meestal in een zekere harmonie. In tegenstelling tot bij grote corporates wordt dat gezien als vriendelijkheid in plaats van vriendjespolitiek. Deze vriendelijkheid wordt gezien als iets positiefs, namelijk verbondenheid, die hoort bij de identiteit van familiebedrijven."



Meer inspraak

Een derde van de ondervraagde werknemers werkzaam bij een familiebedrijf zegt meer inspraak te willen hebben in de bedrijfsvoering van hun organisatie. Ook op dit gebied ligt het percentage ondervraagden werkzaam bij niet-familiebedrijven met 38 procent hoger. "Het lijkt erop dat werknemers van een familiebedrijf zich erg goed vertegenwoordigd voelen binnen hun bedrijf," zegt Niels Govers, partner bij Clavis en eveneens lid van de redactieraad van Fambizz. "Werknemers binnen het familiebedrijf zullen hun verbondenheid naast de zakelijke inhoud ook laten leiden door een stuk emotionele betrokkenheid. Men heeft het gevoel dat er ook daadwerkelijk iets met de inspraak wordt gedaan en dat dit wordt gewaardeerd. Dat komt waarschijnlijk door de intensere betrokkenheid bij de familie."



Benaderbaar management makkelijker bij familiebedrijven

In vergelijking met niet-familiebedrijven, vinden werknemers werkzaam bij familiebedrijven het management veel beter benaderbaar: vier op vijf, tegenover drie op vijf bij niet-familiebedrijven. "De persoonlijke betrokkenheid van het management bij het personeel is over het algemeen veel sterker in het familiebedrijf dan in corporate omgevingen," zegt Vijverberg. "Familiebedrijven zijn vaak actief in de regio’s waar ook personeel veelal langer in dienst is. Deze achtergrond geeft veel verbondenheid en vergroot de benaderbaarheid bij familiebedrijven." Govers vult aan: "Binnen familiebedrijven hebben de werknemers vaak het gevoel bij de familie te horen, de drempel om met de familie in gesprek te gaan is daardoor vaak veel lager."