 Een derde van de Nederlanders niet fysiek actief tijdens werkdag

Meerderheid werkenden wil meer bewegen, maar ziet geen mogelijkheid - Ruim een derde van de werkende Nederlanders zegt tijdens een werkdag helemaal niet fysiek actief te zijn. Dit terwijl 90 procent van hen aangeeft dit wel belangrijk te vinden en graag actiever te willen zijn.



Dat blijkt uit onderzoek van Multiscope in opdracht van Gympass.



Gebrek aan faciliteiten

De meest genoemde reden voor een inactieve werkdag is het gebrek aan mogelijkheden om te bewegen gedurende werktijd, zoals sportfaciliteiten, een douche of sta-bureaus, gevolgd door een gebrek aan tijd.

Melissa van Gestel, CEO van Gympass Nederland, stelt dat werkgevers hier een belangrijke rol kunnen spelen: "Door sporten en bewegen te stimuleren met een aantrekkelijk vitaliteitsprogramma en flexibel om te gaan met werktijden, verlagen werkgevers de drempel voor werknemers om te bewegen. Bovendien is het een rendabele investering, want bewegende werknemers zijn productiever, gezonder en gelukkiger."



Fysiek actief beroep

Hoewel de meerderheid van de Nederlandse werkenden (64 procent) aangeeft dat ze tijdens een werkdag wel fysiek actief zijn, geeft bijna de helft van hen aan dat dat komt door hun fysieke beroep: ze werken bijvoorbeeld in de bouw, de schoonmaak, of horeca.

Van Gestel: "In deze beroepen wordt veel bewogen, maar vaak zijn dit repetitieve bewegingen die juist het tegenovergestelde effect hebben op de gezondheid. Aanvullende kracht- of ontspanningsoefeningen, zoals yogalessen zijn dan gewenst."



Fit door sport

Slechts een op de acht personen geeft aan fit te blijven door regelmatig te sporten na een werkdag. Nog minder mensen geven aan regelmatig vooraf aan de werkdag te sporten (vier procent) of tijdens de lunchpauze (een procent). Desondanks illustreert het hoge percentage werknemers die graag actiever willen zijn dat dit geen onwil is. Het is daarom belangrijk als werkgever hier een faciliterende rol in te spelen.