 Slechts kwart HR-professionals is klaar voor HR-technologie

Ruim een derde van de HR-profs is zeer ontevreden over digitale kennis en vaardigheden - Slechts 25 procent van de HR-professionals durft van zichzelf te stellen dat zij de benodigde kennis en vaardigheden heeft om met moderne HR-technologie om te gaan. Ruim een derde (34 procent) is zelfs zeer ontevreden over zijn digitale kennis en vaardigheden.



Dit blijkt uit een onderzoek van AFAS software en Tilburg University onder 190 HR-professionals naar het gebruik van HR-ondersteunende technologieën.



Digitale vaardigheden

45 procent van de jongeren (tot 35 jaar) is wel zeer tevreden over hun kennis van de verschillende HR-technologieën. Op het gebied van vaardigheden geldt dat echter niet. Maar liefst 40 procent van de jongeren geeft namelijk aan (zeer) ontevreden te zijn over de eigen digitale vaardigheden. "Wij verzorgen veel HR-inspiratiesessies en het verbaast ons waar HR-mensen allemaal mee bezig zijn. Voor veel HR-professionals is het verzorgen van de complete HR-administratie een fulltime baan, daarom ontwikkelen ze hun digitale vaardigheden niet," aldus Britt Breure, HR-manager bij AFAS Software. "De ervaring ontbreekt inderdaad", zegt dr. Marinus Verhagen van de Tilburg University. "In dit digitale tijdperk zouden organisaties een nieuwe manier van denken moeten stimuleren."



Opvallend weinig

Een kwart van de ondervraagde personen heeft nog geen gedigitaliseerd systeem voor de registratie van verlof, ziekteverzuim en persoonsgegevens. "Dit is opvallend weinig. Kennelijk vinden zij de voordelen niet opwegen tegen het nadeel van de investering in tijd die de implementatie en het leren werken met de systemen kost," zegt Verhagen. Breure: "Dat kunt u zich toch niet voorstellen? Het begint bij dit soort zaken; het is zonde van d tijd als u dit niet op orde hebt. Digitalisering levert zoveel tijd op. Bovendien borgt het wat er gebeurt en wat er moet gebeuren en zorgt het ervoor dat u veel minder fouten maakt."



Uitbesteden niet nodig

Veel organisaties besteden hun salarisadministratie (23 procent) en medewerkerstevredenheidsonderzoeken (24 procent) uit. Breure: "Er wordt zoveel geld uitgegeven aan derden. Dat is totaal niet nodig, als je het goed administreert en digitaliseert." Van de HR-professionals geeft slechts 28 procent aan een relevante training of opleiding te hebben gevolgd. "28 procent is niet vee," zegt Breure. "Maar nog belangrijker is wellicht dat u bij de basis begint. Wat wil u weten en hoe komt u aan die informatie? Dat moet u zich afvragen."



Toekomst HR is datagedreven

De toekomst van HR blijkt overigens vooral data-gedreven te zijn. Ruim een derde van de HR-professionals is bezig met het implementeren van technologie rondom HR-metrics en HR-analytics of doet dat binnenkort. Overigens is er vooral op het gebied van HR-analytics nog een lange weg te gaan: slechts tien procent zegt het nu reeds te gebruiken als HR-ondersteunende technologie. Bij HR-metrics is dit, met 34 procent, een stuk hoger.