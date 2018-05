Werkend Nederland maakt massaal overuren, soms voor niets

Tijdregistratie kan helpen om meer grip te krijgen op de werkdruk - Meer dan de helft van werkend Nederland maakt wekelijks overuren. Ruim een kwart van de werknemers (27 procent) werkt wekelijks tot tweeënhalf uur over. Veertien procent blijft tweeënhalf tot vijf uur langer doorwerken.



Zeven procent maakt zelfs vijf tot tien uur teveel. Dat blijkt uit onderzoek van Protime onder 1.000 werknemers.



Compensatie

De tijd die medewerkers langer spenderen op hun werk wordt niet altijd gecompenseerd. Twintig procent van de respondenten zegt helemaal niets terug te krijgen voor het extra werk. Iets meer dan één derde (36 procent) krijgt overuren wel uitbetaald en het grootste deel van de werknemers (45 procent) krijgt tijd voor tijd.



Meer inzicht in gewerkte uren

Protime vroeg de respondenten ook of tijd wordt geregistreerd binnen de organisatie. 26 procent van de organisaties registreert de gewerkte uren en aanwezigheid van werknemers, maar de meesten organisaties leggen alleen de gewerkte uren vast (31 procent). Bijna een kwart van de organisaties documenteert geen van beide (23 procent). Bij die organisaties is niet inzichtelijk hoeveel overuren er gemaakt worden. Werknemers zien dit liever anders. Een op de drie (33 procent) wil meer inzicht in de tijd die aan een taak wordt besteed.

Lucas Polman, directeur bij Protime Nederland: "Werkend Nederland maakt wekelijks veel overuren en dat is zorgelijk in verband met de verhoogde werkdruk. Daar komt bij dat die uren niet altijd gecompenseerd worden. Tijdregistratie kan helpen om meer grip te krijgen op die werkdruk. Het biedt goed inzicht in de gewerkte uren en overuren. Voor werknemers betekent dit een realistisch beeld van hoelang taken duren. Voor organisaties is tijdregistratie waardevol ter ondersteuning van de personeelsplanning. Met dit inzicht kan de werkdruk goed verdeeld worden over voldoende mensen. Dit zorgt voor een efficiënte bedrijfsvoering en een optimale inzet van het menselijk kapitaal."