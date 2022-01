Zijn uw doelen acceptabel? Door: Frank van Marwijk In de afgelopen tijd heb ik in verschillende artikelen (1), (2), (3), (4) het SMART-principe ter discussie gesteld. Dit principe gaat ervan uit dat uw doelen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden gesteld moeten worden. Bij korte termijndoelen, vooral die waarbij u ook afspraken moet maken met anderen, zijn deze uitgangspunten best zinnig. Ze helpen u om duidelijk met elkaar te kunnen afspreken welk concreet eindresultaat u precies wilt bereiken binnen welk tijdsbestek.



Niet (altijd) zo SMART

In genoemde artikelen (1), (2), (3), (4) beargumenteerde ik waarom uw doelen niet altijd realistisch, specifiek, meetbaar en tijdgebonden hoeven te zijn. Vooral bij persoonlijke doelen, doelen met een creatief-inventief uitgangspunt en lange termijndoelen is het wenselijk het SMART-principe wat los te kunnen laten. Durft u nog te dromen? Kunt u nog afwijken van de gebaande paden? En lukt het om uw tijd vrijelijk in te delen zonder gehinderd te worden door uitstelgedrag en vervolgens tijdsdruk? Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



