Meten met mate Door: Frank van Marwijk Meten is weten. Dit zou het uitgangspunt moeten zijn bij het opstellen van doelen, tenminste volgens het SMART-principe. Met een meetbaar doel in handen, weet u wat u precies wilt en kúnt bereiken. Bovendien is het uiteindelijke resultaat objectief controleerbaar. Zo weet u ten slotte of u de eindbestemming die u voor ogen had daadwerkelijk hebt behaald. De meetbaarheid van uw doelen kan een behulpzaam uitgangspunt zijn om vaagheid te voorkomen. Toch kan de vereiste dat uw doel leidt tot meetbare resultaten u ook beperken. Soms kunt u beter niets of iets anders meten.



SMART is niet (altijd) zo smart

Het SMART-principe is voor velen een heilig uitgangspunt als het gaat om het formuleren van doelstellingen. Het gaat ervan uit dat de doelen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden moeten zijn. Dit zorgt voor eenduidigheid en controleerbaarheid. Bij elke vorm van samenwerking zorgt het ervoor dat iedereen weet wat de bedoeling is. De neuzen staan daarmee dezelfde kant op. Bovendien motiveert het, omdat er een duidelijk streven is richting een specifiek vastgesteld eindresultaat. Toch heeft dit principe zijn keerzijde, vooral in creatieve processen. In eerdere artikelen (1), (2), schreef ik dat een doel niet altijd realistisch en specifiek hoeft te zijn. In dit artikel stel ik de meetbaarheid van doelen ter discussie. Is kunnen meten wel altijd zo nodig?



