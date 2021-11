Bent u aan tijd gebonden? Door: Frank van Marwijk Of het nu gaat over het plannen van werkzaamheden, het implementeren van nieuw beleid, het maken van duidelijke afspraken met klanten, het opruimen van uw zolderkamer of het waarmaken van uw goede voornemens in het nieuwe jaar. Overal kunt u tips en suggesties vinden die vertellen hoe u dit het beste kunt structureren. Het meest gegeven advies is dat u duidelijke doelen moet stellen, die moeten voldoen aan het SMART-principe.



Dit principe gaat ervan uit dat uw doelen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden moeten zijn. Dit zorgt voor helderheid, eenduidigheid en controleerbaarheid. Als u weet waar u precies naar toe wilt, wanneer u dat wilt hebben afgerond en wat u precies wilt hebben bereikt, geeft dat duidelijkheid aan uzelf en anderen. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



