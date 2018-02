 Gebrek personeel in zorg en techniek stuwt salarissen omhoog

Psychologen en verpleegkundigen gingen er in 2017 qua salaris het meest op vooruit - Door het gebrek aan personeel in de zorg en techniek stijgen de salarissen in die sectoren. Nieuwe Nederlandse psychologen en verpleegkundigen gingen er in 2017 qua salaris het meest op vooruit ten opzichte van andere beroepen.



Ook planners bouwkundigen en controllers staan in de top vijf van vacatures met de hoogste salarisstijging.

Dat blijkt uit een arbeidsmarktanalyse van Adzuna van alle vacatures en aangeboden salarissen in Nederland in 2017. Vorig jaar stonden er gemiddeld 249.536 vacatures in Adzuna’s index.



Gemiddeld salaris

Het gemiddelde salaris bij een vacature voor psychologen steeg in vergelijking met 2016 met 165 euro per maand tot een totaal van 60.544 euro. Een verpleegkundige die nieuw in dienst kwam, verdiende gemiddeld 111 euro meer en kwam uit op een salaris van 37.065 euro. Andere beroepen waarin het salaris vorig jaar het sterkst steeg waren planner (+95 euro), bouwkundige (+80), controller (+57), technicus (+52) en verzorgende (+49).

De salarisstijging is een gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt in de zorg en de techniek en bouw. Dat ziet Adzuna terug in het stijgend aantal vacatures. In de gezondheidszorg stonden vorig jaar elke maand zo’n 10.000 tot 13.000 vacatures open. In 2016 waren dat 9000 tot 10.000 vacatures per maand. De toenemende vraag was het grootst in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.



Vacaturestijging

In de techniek kwam het aantal vacatures in acht van de twaalf maanden uit rond de 60.000. In 2016 meestal net boven de 40.000 per maand. "In de laatste maanden van vorig jaar zagen we dat het aantal vacatures voor verpleegkundige iets afnam, maar dat lijkt te komen doordat vacatures sneller ingevuld worden," zegt Thomas de Schuyter van Adzuna Nederland.



Grootste salarisstijging

Beroepen die er vorig jaar per maand het meest in salaris op achteruit gingen waren verkopers (-59 euro), accountmanagers (-49), marketeers (-45), developers (-32) en loodgieters (-31). De vraag naar verkopers nam met name sterk af in steden als Amsterdam, Utrecht en Zwolle.

Net als loodgieters profiteren monteurs (0) en engineers (-30) niet van de vraag naar technische vakkrachten. De Schuyter: "Het aangeboden salaris en het aantal vacatures zijn twee aparte signalen vanuit de arbeidsmarkt. Er kan bijvoorbeeld zeer veel vraag zijn naar monteurs, maar een salaris dat ongewijzigd blijft zegt eigenlijk dat de urgentie en de bereidheid om een beter salaris aan te bieden niet is toegenomen."



Gemeentelijke verschillen

Uit de analyse blijken ook verschillen in aangeboden salarissen per gemeente. Dat steeg het sterkst in Zaanstad (+118 euro), Haarlem (+75) en Maastricht (+70) en daalde het meest in Roosendaal (-163 euro), Oss (-127) en Almelo (-116). In Amsterdam wordt gemiddeld het hoogste salaris aangeboden – 45.912 euro – , maar nieuwkomers gingen maandelijks gemiddeld 32 euro minder verdienen dan in 2016. In andere grote steden ligt het salaris gemiddeld zo’n 5000 euro lager, maar in Den Haag (+40 euro) en Rotterdam (+vijf) ging dat wel omhoog.