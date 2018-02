 Manager kan bijdragen aan gezondheid medewerkers

Stress op werk zorgt voor ongezonde voedselkeuzes - De manager doet volgens 43 procent van de Nederlandse werknemers onvoldoende om hen van gezond eten te voorzien.



Dit blijkt uit onderzoek van BoxBites naar de eetgewoonten van de werkende Nederlander onder 1017 respondenten. Ook blijkt dat stress op het werk ervoor zorgt dat men ongezonde voedselkeuzes maakt.

Voornamelijk werknemers onder de 30 jaar, bijna 40 procent, houdt de manager verantwoordelijk voor gezond voedsel op het werk. "Jonge werknemers zijn in een tijd opgegroeid waarbij iedereen bezig is met een gezonde levensstijl en gezonde keuzes steeds belangrijker worden," aldus Anouk Diamant, mede-eigenaar van BoxBites. "Hierdoor zijn zij gewend om in een omgeving te zijn waarbij gezonde voeding normaal is en zij vinden het dan ook raar als hun werkgever hier niet over nadenkt."



Manager doet onvoldoende

Het mijden van suikers en koolhydraten in eten wordt steeds populairder, net als het eten van minder vlees. Consumenten proberen weer meer groenten, noten en zaden te eten. Echter geeft ruim 43 procent van de werknemers aan dat hun manager zich niet bezighoudt met de gezondheid van zijn werknemers. Bijna de helft van de personen onder de 39 jaar geeft aan dat zij niet hoeven te verwachten dat hun manager een gezondere levensstijl nastreeft bij zijn werknemers. "Hier kunnen managers de plank misslaan. Niet alleen ga u mee in de wensen van uw werknemer, maar gezond voedsel draagt bij aan betere prestaties van werknemers. Dat is toch wat u wilt bereiken als manager," zegt Diamant.



Stress-eten

Steeds meer Nederlanders ervaren vorm van stress op het werk. De hoge werkdruk en het persoonlijke verwachtingspatroon zijn de voornaamste redenen waarom men stress ervaart. Uit het onderzoek blijkt dat ruim veertig procent aangeeft ongezonder te eten wanneer zij stress hebben op het werk. De helft van de vrouwen geeft aan ongezonder te eten dan zij zouden willen door de gevolgen van stress, tegenover 36 procent van de mannen. "Veel eten door stress is niet vreemd. Het fenomeen stresseten overkomt velen. Want, als u stress hebt, kan lekker eten troostend werken," zegt Diamant. "Omdat er door uw favoriete lekkernijen te eten geluksstofjes vrijkomen in de hersenen, helpt het even ontspannen en geeft het rust. Ook al is dit voor korte duur. Managers zouden hun werknemer nog beter in de gaten moeten houden als het gaat om stress. Naast dat stress niet goed is voor uw lichaam eten mensen hier ook ongezonder door."