 Goede kansen mbo'ers op de arbeidsmarkt

Opleider tot lasser biedt beste banenkansen - Studenten in het middelbaar beroepsonderwijs hebben uitstekende kansen op de arbeidsmarkt. Door de groeiende economie en de grote aantallen vacatures is hun positie op de arbeidsmarkt voor de komende jaren sterk verbeterd in vergelijking met drie jaar geleden.



Toch zijn er nog steeds bijna 100.000 studenten (op een totaal van ca. 500.000) met slechte vooruitzichten voor de komende vijf jaar, en 140.000 studenten die worden opgeleid voor een beroep met hoge kans op automatisering of robotisering in de komende tien à vijftien jaar.

Dat blijkt uit onderzoek van Arbeidsmarktkansen.nl en Intelligence Group. Voor alle 455 beroepsopleidingen in het mbo is berekend wat de kansen op de arbeidsmarkt zijn door vraag (vacatures) en aanbod (werkzoekenden, actieve en latente zoekers) per opleiding, regio en ervaringsniveau met elkaar te vergelijken, inclusief de verwachte ontwikkelingen voor de komende vijf jaar.

Bijna 92.000 studenten volgen een opleiding met slechte kansen op de arbeidsmarkt.



De twintig opleidingen met de minste kansen zijn:

Ranking Opleiding 1 Medewerker human resource management (HRM) 2 Bedrijfsadministrateur 3 Juridisch-administratief dienstverlener 4 Pedagogisch medewerker kinderopvang 5 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 6 Assistent dienstverlening en zorg 7 Acteur 8 Medewerker beheer ICT 9 Netwerk- en mediabeheerder 10 ICT-beheerder 11 Medewerker ICT 12 Medewerker fastservice 13 Applicatie- en mediaontwikkelaar 14 Gamedeveloper 15 Muzikant 16 Musicalperformer 17 Aankomend onderofficier grondoptreden 18 Aankomend medewerker grondoptreden 19 Aankomend onderofficier maritiem 20 Aankomend medewerker maritiem

Het is opvallend dat daar zes ICT-gerelateerde functies bij zitten (incl. gamedeveloper). Dat komt omdat die functies op mbo-niveau in hoog tempo verdwijnen door de toepassing van cloudservices, kunstmatige intelligentie en standaardpakketten voor de ontwikkeling van websites en apps. Diezelfde ontwikkeling heeft op hbo-niveau juist geleid tot een sterke toename van de werkgelegenheid.



De 30 opleidingen met de beste arbeidsmarktkansen zijn:

Ranking Opleiding 1 Allround lasser 2 Logistiek teamleider 3 Stuurman-werktuigkundige zeevisvaart SW6 4 Eerste monteur gas-, water- en warmtedistributie 5 Technicus elektrotechnische systemen 6 Airco/warmtepompmonteur 7 Technicus service en onderhoud werktuigbouw 8 Middenkaderfunctionaris Landmeetkunde 9 Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk 10 Manager havenlogistiek 11 Zilversmid 12 Servicemonteur koude- en klimaatsystemen 13 Allround meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer 14 Basislasser 15 Bedrijfsautotechnicus 16 Stuurman-werktuigkundige kleine schepen 17 Technicus mobiele werktuigen 18 Monteur middenspanningsdistributie 19 Medewerker voeding en technologie 20 Stuurman-scheepswerktuigkundige vissersschepen SW5 21 Researchinstrumentmaker 22 Eerste Autoschadetechnicus 23 Allround meubelstoffeerder 24 Podium- en evenemententechnicus 25 Technicus elektrotechnische industriële installaties en systemen 26 Machinist hijswerk 27 Verbrandingsmotortechnicus 28 Chemisch-fysisch analist 29 Monteur service en onderhoud installaties en systemen 30 Ontwerpend Meubelmaker Ook per ROC zijn er grote verschillen tussen toekomstige kansen op de arbeidsmarkt, uiteraard afhankelijk van het pakket opleidingen dat ze aanbieden: hoe meer techniek hoe beter ze scoren, hoe meer sociaal- en pedagogische opleidingen hoe slechter ze scoren.



De top-tien ROC’s met gemiddeld voor alle studenten zeer goede kansen op de arbeidsmarkt zijn:

Ranking ROC's 1 Regio College Zaanstad 2 MBO Amersfoort 3 ROC van Amsterdam 4 ROC Horizon College 5 Hoornbeeck College 6 Koning Willem I College 7 ROC de Leijgraaf 8 ROC West-Brabant 9 ROC Midden Nederland 10 ROC Nova College

Voor de langere termijn zal een derde van alle mbo-studenten de gevolgen van robotisering en automatisering gaan merken. Het gaat om 140.000 studenten van wie het toekomstige beroep een grote kans heeft te verdwijnen.



De tien beroepen met de grootste kans op robotisering zijn:

Ranking Beroepen 1 Baliemedewerker 2 (Junior) accountmanager 3 Commercieel medewerker 4 Medewerker fotografie 5 Assistent-manager internationale handel 6 Klantmedewerker Bancaire Diensten 7 Junior assistent-accountant 8 Machinaal houtbewerker 9 Baliemedewerker 10 (Junior) accountmanager