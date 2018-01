 Vier dingen die managers moeten kunnen

Succesvol zijn is keihard willen werken - Binnen vijftien jaar van lokaal reseller van printers uitgroeien tot één van Nederlands grootste leveranciers van de digitale werkplek. Wat vraagt dat van een manager?



"Het belangrijkst zijn een luisterend oor, zelfkennis, een helder doel en discipline: succesvol ondernemen is keihard willen werken," stelt Bas Kamphuis, die als oprichter en CEO de stormachtige groei van het bedrijf in goede banen leidde. Wat moeten managers kunnen?



Keuzes maken

Of de economie nou goed draait of in het slop zit, ondernemen betekent altijd dat er scherp aan de wind moet worden gezeild. Iemands leiderschapsstijl moet dat ook reflecteren, weet Kamphuis uit eigen ervaring. "Dat betekent dat u keuzes moet durven maken, hoe lastig dat soms ook kan zijn. Als een bedrijf op een zeker moment een uitstekende financiële manager heeft, betekent dat niet dat diezelfde manager tien jaar later ook nog de juiste man of vrouw op de goede plek is." Om goed te kunnen managen moet u de inzichten die u nodig hebt bij uw mensen kunnen halen, stelt hij. "Als uw mensen niet de info kunnen brengen die unodig hebt, moet u een besluit durven nemen – pijnlijk of niet. Doet u dat niet, dan moet u accepteren dat uw groei zeer waarschijnlijk zal stagneren."



Creatief zijn

Ondernemen is nooit zonder risico’s. Dat vraagt, zeker in economisch mindere tijden, om een creatieve manager. Kamphuis: "Door out-of-the-box te denken hebben we een grote overname kunnen doen, wat ons in één klap landelijke dekking gaf."



Naar goed advies luisteren

In dat halen van informatie schuilt een andere, volgens Kamphuis onontbeerlijke eigenschap voor succesvolle managers: een luisterend oor. "Hoewel het belangrijk is om uw doel helder voor ogen te houden, is het goed om als ondernemer nooit te vergeten dat er vaak meerdere wegen naar dat doel leiden," zegt Kamphuis. "Sommige ondernemers missen die flexibiliteit in hun stijl van managen en geloven te veel in hun eigen gelijk. Dat is simpelweg onverstandig. Wanneer u een bedrijf snel wil laten groeien, moet u de goede inzichten en slimme adviezen van anderen ter harte kunnen nemen. Zolang u als manager weet waar u naar toe wil, is het alleen maar heel goed als iemand anders op dat moment een betere weg naar dat doel weet."



Hard werken

De laatste tip is misschien een open deur: veel en hard werken. Kamphuis: "Leiderschap verdient u naar mijn mening nooit zomaar: dat moet worden gegund. Dat betekent dat u, als u mensen hard voor u wil laten werken, u zelf het goede voorbeeld moet geven." In Kamphuis’ ervaring bepaalt niet de hoogte van het salaris hoe hard mensen werken, maar de visie die een manager aan de dag legt. "Wie erin slaagt de werknemers te enthousiasmeren en mee te nemen op reis naar een bepaald doel, zal zijn of haar bedrijf veel sneller naar een hoger plan kunnen tillen. U moet het niet alleen willen doen: u staat dan wel voor de club, maar uiteindelijk doet u het toch allemaal samen."