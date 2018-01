 Verbinding legt de basis voor toekomstproof educatie

Een goed, stabiel en veilig netwerk is een must voor opleidingsinstituten - De tijd dat we met onze telefoon in de lucht staan te zwaaien op zoek naar verbinding laten we het liefst zo snel mogelijk achter ons. Ook het uitschakelen van 4G-internet in het buitenland is lang en breed verleden tijd.



Inmiddels kunnen we in heel Europa gerust op internet zonder extra kosten te maken. We verwachten overal verbinding via ons eigen netwerk, maar ook via wifi; in hotels, pretparken, in de bioscoop en op het station. Daarnaast zetten steden als Rotterdam en Nijmegen de standaard met city-wifi. Jasper Vredegoor, Channel Manager Benelux bij Aerohive, vindt dat verbinding met internet geen luxe meer is, maar een primaire behoefte. "En zo belandt dit criterium geregeld bovenaan de eisenlijst van de consument, ook bij de keuze van een opleidingsinstituut."



‘Crappy wifi’

"Als we kijken naar opleidingsinstituten, zien we dat er nog zat gevallen zijn waarbij de wifi-verbinding veel te wensen overlaat. Er wordt veel gevraagd van een netwerk op bijvoorbeeld een middelbare school. Het is namelijk niet ongebruikelijk dat er 2.000 à 3.000 leerlingen gebruikmaken van de wifi, voor huiswerk op hun laptop of voor privégebruik van hun mobiel. Kinderen weten niet beter dan dat zij altijd en overal supersnel internet hebben, dus waarom zouden zij kiezen voor een school met ‘crappy’ wifi?"



De shift naar digitaal onderwijs

Bovendien bevindt educatie zich in een shift naar ‘digitaal onderwijs’. Vredegoor: "Het eindeloze zeulen met boeken is voorbij. Alles wordt gedigitaliseerd. We gaan ernaartoe dat ieder klaslokaal een wifipunt heeft, wat de docent beheert. De docent stelt lesstof beschikbaar via het netwerk en bepaalt welke websites de leerlingen wel en niet kunnen bezoeken. Hij kan de gewenste content pushen. De devices van de leerlingen zijn bekend, dus zij zijn de enige met toegang. Naast het volgen van lessen, worden ook steeds vaker toetsen online gemaakt. Op die manier worden resultaten sneller en nauwkeuriger verwerkt en hoeven docenten zich niet langer door onleesbare handschriften en gekleurde bolletjes heen te worstelen."



Data en individuele dashboards

"Behalve in de klasruimte, wordt ook in de administratie binnen de educatiebranche geautomatiseerd en gedigitaliseerd. Voortgangsgegevens kunnen vanuit verschillende systemen worden verzameld en samengebracht in een individueel dashboard per student. Dit biedt snel en duidelijk overzicht per leerling. Via het wifipunt in de klasruimte wordt gedetecteerd welke devices, en dus welke studenten, verbonden zijn. Met slechts enkele drukken op de knop heeft de docent de cijfers voor zijn neus, de ontwikkeling van de leerling, maar ook loopbaanoriëntatie kan bijvoorbeeld in kaart zijn gebracht. Al deze verzamelde data kan afgezet worden tegen landelijke gemiddelden en leerlijnen. Kortom: een efficiënt en persoonlijk overzicht per leerling, zonder te veel administratieve rompslomp."

"Een goed, stabiel en veilig netwerk is een must voor opleidingsinstituten," vervolgt Vredegoor. "Het is de verwachting van de leerlingen; zij weten niet beter. Daarnaast zorgt het voor efficiëntere administratie en ondersteunt het digitaal onderwijs. Een goed netwerk verzekert dat potentiële studenten in ieder geval dát criterium op de eisenlijst kunnen afvinken."