 Inkomen Nederlander twintig procent hoger dan wereldwijd gemiddelde

In Nederland verdient een werknemer gemiddeld 50.000 bruto per jaar - De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) publiceerde onlangs zijn Better Life Index. Nederland haalt op verschillende welzijnsindicatoren mooie resultaten.



We scoren onder meer goed op werk-privé balans, beloning en onderwijs. Gespecialiseerd recruitmentbureau Robert Half geeft toelichting op de resultaten van het rapport.



Beter dan gemiddeld

Het gaat goed met de Nederlandse economie. Dat blijkt ook uit het inkomen in Nederland. Bij het laatst gemeten moment lag dit gemiddelde op 50.000 euro, dit is acht procent hoger dan in 2005. Het inkomen van Nederlanders ligt bijna twintig procent hoger vergeleken met de andere landen. Uit het onderzoek blijkt ook dat de onzekerheid over de arbeidsmarkt laag ligt in Nederland. De langdurige werkloosheid is echter gestegen de laatste jaren, met een piek van drie procent in 2015. Thomas Traxler, Division Director bij Robert Half: "Het is hoog tijd dat we vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar gaan afstemmen. Een stijging in de langdurige werkloosheid baart zorgen."



Goed onderwijs

Kwalitatief onderwijs en de juiste vaardigheden zijn belangrijke eisen bij het vinden van een baan. 77 procent van de werkende volwassenen heeft hoger middelbaar onderwijs gevolgd, het wereldwijde gemiddelde is 75 procent. Ook wat betreft de lees- en rekenvaardigheid gaat het goed, Nederlanders staan hierbij in de top drie.

"Ook al is het in Nederland goed gesteld met het onderwijs en ligt het boven het gemiddelde, kunnen we toch spreken van een kenniskloof. Door de opmars van digitale rollen en het toenemende belang van de juiste soft skills, blijkt er geen goede aansluiting te zijn van opleiding naar arbeidsmarkt," licht Traxler toe. Daarnaast ligt er ook een belangrijke verantwoordelijkheid bij de bedrijven. "Wij adviseren onze klanten om verder te kijken dan puur technische skills. Die zijn via opleiding en training eenvoudiger bij te brengen dan bijvoorbeeld een match met de bedrijfscultuur. Kijk vooral naar de ‘must-have-skills’ en train nadien de ‘nice-to-have-skills’ want u hebt als bedrijf de keuze en tijd niet meer om te wachten op de kandidaat van uw dromen," vertelt Traxler.



Juiste balans

Tot slot blijkt uit de Better Life Index dat Nederlanders, op Russen na, de minste overuren van alle landen maken. Slechts 0,5 procent van de Nederlanders maakt regelmatig lange dagen. Wereldwijd ligt dit gemiddelde op 12,6 procent. Een significant verschil. De werkdruk is stabiel gebleven de afgelopen jaren en ligt nog steeds lager dan het gemiddelde in de OESO-landen.

Volgens Traxler is de wisselwerking tussen werknemer en werkgever essentieel in de zoektocht naar de juiste balans: "Als bedrijf is het belangrijk om de technologie beschikbaar te stellen waarmee uw medewerkers kunnen werken waar en wanneer ze willen. Als iemand ’s avonds productiever is, moeten we de kans geven die kracht te benutten. Door samen afspraken te maken en passie aan te wakkeren, gaat de discussie niet meer over al dan niet e-mails lezen na werktijd, maar om werk en privé met elkaar te mengen in één geïntegreerd leven waarin werk geen verplicht nummertje is."