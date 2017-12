Een vijfde van de loonstrookjes klopt niet

Krijgt u wat u verdient? - Ruim een op de vijf loonstroken in Nederland klopt niet. Fouten in het bepalen van de hoogte van uurlonen, het bijzonder belastingtarief en het berekenen van de pensioenafdracht kosten werknemers loon.



Die bedragen kunnen oplopen van enkele tientjes tot soms wel duizenden euro’s. Met name het verwerken van de aanpassingen van het wettelijk minimum jeugdloon blijkt op grote problemen te stuiten.

Dat blijkt uit onderzoek van Timeflex en Kloptmijnloon.nl. In het derde kwartaal van dit jaar werden 1192 loonstroken onderzocht, waarvan er 261 niet bleken te kloppen. Dat is 21,9 procent. Met name jongeren en studenten die in de horeca en de retail werken zijn hiervan het slachtoffer.



Jeugdloon

Timeflex maakt zich grote zorgen over het minimum jeugdloon. Dat is per 1 juli verhoogd en dat zal ook per 1 januari gebeuren. Verder is de leeftijd voor het wettelijk minimum loon voor volwassenen verlaagd van 23 naar 22 jaar. "Werkgevers vergeten dat soms aan te passen als een jongere 22 jaar is geworden. Die fout staat in de top-vijf van meest gemaakte fouten en scheelt jongeren een paar honderd euro per jaar," zegt onderzoeker Adriaan Bruinink van Timeflex



Bijzonder belastingtarief

Ruim de helft van alle fouten (51 procent) wordt gemaakt bij het berekenen van het bijzonder belastingtarief bij het uitkeren van vakantiegeld, eindejaarsuitkering of een bonus. Dat tarief wordt berekend op basis van het salaris in het voorgaande jaar. Als een werknemer minder is gaan werken of ouderschapsverlof heeft opgenomen wordt dat niet altijd meegenomen en wordt er teveel belasting afgehouden. Aan de andere kant worden loonsverhogingen vergeten door te berekenen en betaalt de werknemer juist te weinig belasting. "In dat geval moet hij of zij belasting terugbetalen. Dat kan oplopen tot honderden of duizenden euro’s, waardoor mensen in de problemen kunnen komen," aldus Bruinink.



Wettelijk minimumloon

Een derde van de fouten (33 procent) wordt gemaakt bij het bepalen van het wettelijk minimum loon. Dat wordt elk half jaar verhoogd, maar sommige bedrijven vergeten dat door te berekenen in het salaris. Dat gaat slechts om minder dan een procent, maar op jaarbasis kan dat een aardig bedrag schelen.

Op de derde plaats staan fouten met het berekenen van de pensioenafdracht. Sommige bedrijven vergeten de zogeheten franchise - het deel van het salaris waarover geen pensioenpremie betaald hoeft te worden - af te trekken, waardoor werknemers teveel premie betalen. Van de andere kant wordt te weinig premie afgehouden, waardoor ze te weinig pensioen opbouwen.

De meeste fouten worden gemaakt in de horecabranche, gevolgd door retail en transport. Bruinink: ,,Juist daar werken veel jongeren en studenten. Soms ontstaan fouten uit onwetendheid en is er geen opzet in het spel."