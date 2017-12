IT-professionals zien regelgeving als grootste barrière voor werken in de cloud

Driekwart verwacht in 2020 een toename in gebruik public cloud - 68 procent van de IT-professionals ziet de wet- en regelgeving rondom de public cloud als de grootste belemmering voor verdere implementatie, ongeacht of het bedrijf al gebruikmaakt van de cloud.



Dit blijkt uit het Cloud Report 2017 van Basefarm. De Managed Service Provider deed onderzoek onder 204 IT-professionals uit Noorwegen, Nederland en Zweden. Toch verwacht bijna driekwart (72 procent) van de ondervraagden dat ze in 2020 meer gebruik zullen maken van de (public) cloud.



Teveel regels en wetten

De huidige wet- en regelgeving is volgens IT-professionals niet alleen een barrière voor verdere integratie van de public cloud. Zo zegt driekwart van hen dat er teveel regels en wetten van toepassing zijn op de IT-sector. Bijna een derde van de ondervraagden (32 procent) vindt dat de hoeveelheid wetten en regels niet aansluit op de actualiteit binnen de het vakgebied. "De overvloed aan wet- en regelgeving lijkt een gevolg te zijn van de continue innovatie in de IT-sector," zegt Chris Jansen, Country Manager Nederland bij Basefarm. "Om steeds een juridisch antwoord te kunnen geven op de vele innovaties in onze sector, is door de jaren heen een wirwar van wet- en regelgeving ontstaan. Omdat de techniek niet stilstaat, sluit deze – zoals ook uit dit onderzoek blijkt – slechts heel kort aan op de actualiteit."



Cloudgebruik

Uit het Cloud Report 2017 – in Nederland doet Basefarm ook doorlopend onderzoek – blijkt verder dat bijna een kwart van de ondervraagden (24 procent) geen gebruik maakt van de public cloud. Voor de nabije toekomst verwachten de meesten van hen echter een toename van het gebruik. Ruim 72 procent denkt dat zij in 2020 meer gebruik zullen maken van de public cloud; slechtst drie procent verwacht een afname. Jansen: "Dit onderzoek bevestigt het groeiende belang van de public cloud voor het bedrijfsleven. Alhoewel een aanzienlijk gedeelte er nog geen gebruik van maakt, laat de verwachting voor 2020 zien dat er genoeg interesse en bereidheid tot verandering bestaat onder IT-professionals en de organisaties waarvoor zij werkzaam zijn."



Cloud-implementatie

Met behulp van de onderzoeksresultaten heeft Basefarm een roadmap opgesteld waarmee bedrijven hun eigen positie kunnen bepalen met betrekking tot het proces van cloud-implementatie en -integratie. Deze roadmap vergelijkt de vijf verschillende fases van het proces met een raketlancering. dertien procent van de ondervraagden staat nog on the ground terwijl zestien procent zich in the cloud en veertien procent zich in orbit bevindt. De helft van de ondervraagden staat of op de runway of ready for take off (25,6 – 26,5 procent). Wie benieuwd is naar de plek waar zijn organisatie zich bevindt in het proces van cloudimplementatie, kan nu zelf de Cloud Scan van Basefarm doen.