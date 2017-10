 Tips voor een optimale nachtrust

Slechts een kwart vindt seks het ideale slaapmutsje - eve Sleep heeft in een poll onder 14.000 Europeanen gevraagd wat hun een perfecte nachtrust geeft. Uit het onderzoek komen een aantal interessante antwoorden naar voren die de nachtrust kunnen optimaliseren.



Een kwart van de Nederlandse ondervraagden zegt dat seks voor het slapen gaan de beste manier is om een ​​rustige nacht te waarborgen. In Frankrijk is het percentage dat seks als slaapmutsje ziet met twintig procent het laagst van Europa en Polen scoort met ruim 33 procent het hoogst. Europees gezien zijn wij, Nederlanders, met 71 procent koploper in de wens om samen met de partner te slapen; in Spanje is dit percentage bijvoorbeeld slechts 53 procent. Overeenkomstig met de uitkomsten van Frankrijk en Engeland geven ook 33 procent van de Nederlanders aan dat ze niet kunnen slapen omdat de partner snurkt. Een ander interessant feit, bijna 80 procent van ondervraagden slaapt in een pyjama en vijftien procent geeft aan naakt te slapen. Daarnaast slapen veel mensen slecht omdat het te warm is.



Kamertemperatuur

Voor Nederlanders is de ideale formule voor een goede nachtrust een kamertemperatuur van zestien, liggend op de rechterzij met de benen opgetrokken. Om goed in slaap te vallen kunt u het beste een paar pagina’s uit een boek lezen.

Onze kamertemperatuur is samen met die in Engeland de laagste van Europa; in Italië, Polen en Spanje wordt negentien graden als ideaal ervaren.



Bedrituelen

Opvallend zijn de bed-rituelen van de verschillende Europeanen die zorgen voor een goede nachtrust. Zo geven de Italianen aan dat zij graag TV kijken om goed te kunnen slapen, de Polen nemen het liefst een bad en in Spanje zorgt seks voor de beste nachtrust. Nederlanders, Engelsen en de Fransen lezen, saai genoeg, het liefst een boek voor het slapen gaan.



Slaapweetjes

Verder zijn er diverse weetjes uit het onderzoek gekomen over het slaapgedrag van de Nederlanders. Zo slapen wij beter als de kamer witgeschilderd is en we 28 minuten voor het slapen gaan niet meer op de telefoon kijken. De optimale nachtrust duurt gemiddeld acht uur en de ideale tijd om te gaan slapen is 23.02 uur.



Tips

Nog even op een rijtje, wat u kunt doen voor een perfecte nachtrust:

● Ga om 23:02 naar bed

● Zorg voor een kamertemperatuur van zestien graden

● Eet gezond

● Zorg ervoor dat de kamer helemaal verduisterd en wit geschilderd is

● Maak 28 minuten voordat u gaat slapen geen gebruik meer van uw telefoon

● Draag een pyjama

● Lees een paar pagina's uit een boek (geen e-reader)

● Slaap op de rechterzij met opgetrokken benen

● Kruip niet tegen uw partner aan