 Minder kosten én meer flexibiliteit bij invulling mobiliteit

Flexibiliteit hoog op mobiliteitsagenda - Kostenbesparing én flexibiliteit zijn voor bedrijven zwaarwegende argumenten om hun zakelijke mobiliteit anders in te richten. Dit blijkt uit het recent gepresenteerde Nationale Zakenauto Onderzoek (NZO) 2017 onder werkgevers en berijders.



De resultaten uit het onderzoek matchen met de bevindingen uit intern onderzoek van Terberg Leasing. Hieruit kwam naar voren dat er een groeiende behoefte is aan flexibele en betaalbare mobiliteitsoplossingen.

Aan de berijders die deelnamen aan het NZO is gevraagd wat volgens hen de visie is van hun werkgever op het gebied van mobiliteit. Kostenbesparing is in de perceptie van de respondenten het belangrijkste thema, snel gevolgd door flexibiliteit. Op de stelling: mijn werkgever vindt flexibilisering van arbeid en mobiliteit belangrijk, antwoordde 74 procent positief.



Flexibiliteit hoog op mobiliteitsagenda

Dit beeld wordt bevestigd door de antwoorden van de werkgevers op de vraag wat hun visie is op zakelijke mobiliteit. 93 procent van de ondervraagde werkgevers vindt kostenbesparing op zakelijke mobiliteit erg belangrijk. 78 procent hecht veel waarde aan flexibilisering van arbeid en mobiliteit, een stijging t.o.v. 2016 met vier procent. Bij de respondenten staat ‘flexibiliteit van werken, reizen en contractuele verplichtingen’ de komende drie jaar hoog op de mobiliteitsagenda. Acht op de tien bedrijven dicht de auto nog steeds een zeer belangrijke rol toe bij een goede invulling van de zakelijke mobiliteit.



Belangrijke wens bij medewerkers

De groeiende behoefte aan flexibiliteit speelt niet alleen bij de werkgevers. Zo’n 30 procent van de bedrijven (waaronder veel zakelijke dienstverleners en detacheringsbedrijven) meent dat hun medewerkers meer flexibiliteit willen als het gaat om hun zakelijke mobiliteit. Zij denken zelfs dat flexibiliteit voor hun medewerkers de belangrijkste reden is (61 procent) om iets aan hun mobiliteit te willen veranderen.