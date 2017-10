 Drie finalisten ‘MVO-manager van het jaar 2017’ bekend

Wie is de meest duurzame manager van 2017? - Geanne van Arkel (Head of Sustainable Development bij Interface), Niels van Geenhuizen (Program Manager Sustainability bij Arcadis) en Tanja Roeleveld (Programma Manager Duurzaam & Betrokken Ondernemen bij Landal GreenParks) zijn genomineerd voor de titel ‘MVO-manager van het jaar 2017’.



Een deskundige jury heeft hen geselecteerd uit tien kandidaten die de meeste stemmen kregen bij een stemming onder 350 MVO-managers.

De verkiezing wordt georganiseerd door MVO-adviesbureau Sustainalize en Moonen Packaging. Op 9 november 2017 wordt uit deze drie genomineerden op het Nationaal Sustainability Congres de winnaar verkozen. Duurzame ondernemer Maurits Groen zal daar de bokaal aan de winnaar overhandigen.



Over de finalisten zegt de jury:



Geanne van Arkel: Geanne is authentiek. Ze gebruikt haar ervaringen bij Interface als koploper om op vele plaatsen duurzaamheid op de agenda te zetten. Ze werkt vanuit de inhoud, pakt nieuwe ontwikkelingen en methodieken op en verbindt deze tot nieuwe inzichten en projecten. Wie Geanne spreekt, kan rekenen op een positieve inbreng en op nieuwe ideeën. Mensen omschrijven haar als inspirator en verbinder.



Niels van Geenhuizen: Niels is een echte strijder met een enorme drive. Hij is zowel in- als extern erg actief en weet deze werelden met elkaar te verbinden. Hij laat zich niet belemmeren en weet klanten mee te krijgen richting duurzame oplossingen. Hij heeft Arcadis ook intern flink duurzamer weten te maken.



Tanja Roeleveld: Tanja is de ‘duurzame burgemeester’ van Landal GreenParks. Ze denkt breed; van inkoop en bedrijfsvoering tot gastenbeleving. Zo weet ze zaken met elkaar te verbinden en te vertalen in concrete acties en investeringen Haar drive maakt dat ze die kansen grijpt. Tanja denkt integraal: ze neemt ook de natuur in haar ‘dorpen’ mee in haar beleid zodat gasten ook echt iets ‘mee nemen’ na hun verblijf.

Eerdere winnaars van de ‘MVO Manager van het jaar’ waren achtereenvolgens Annette van Waning (Vebego), Anniek Mauser (Unilever), Carola Wijdoogen (NS) en Birgitta Kramer (Vitens).



Stemming geopend voor de finale

De abonnees op de nieuwsbrief van het Online Kenniscentrum Duurzaam ondernemen worden binnenkort uitgenodigd een stem uit te brengen op een van de genomineerden. Hun stem weegt voor 60 procent mee in het eindoordeel. Op het Nationaal Sustainability Congres op 9 november, het grootste jaarlijkse congres op het gebied van MVO en duurzaamheid, stemmen de bezoekers op hun favoriete kandidaat. Deze stemming weegt voor 40 procent mee.

De MVO-Manager van het Jaar 2017 wint, naast de bokaal, een geheel verzorgd weekend voor twee personen in Landgoed Zonheuvel te Doorn.



Samenstelling

De jury bestond uit zes deskundigen uit het MVO-veld:

Vera Dalm, directeur MilieuCentraal en voorzitter van het Netwerk van Milieuprofessionals VVM;

Gé Moonen, eigenaar/directeur Moonen Packaging;

Maria van der Heijden, directeur MVO Nederland;

Ruud Koornstra, voorzitter van bestuur van De Groene Zaak, ondernemer en Energie-commissaris van Nederland;

Folkert van der Molen, marketing manager bij MVO-adviesbureau Sustainalize;

André Nijhof, associate professor European Institute for Business Ethics bij Nyenrode Business Universiteit.