 Bedrijven betaalden ransomwarehackers vorig jaar ruim 250 miljoen euro

Vijf procent mkb-organisaties werd slachtoffer ransomware - Datto, Inc. publiceert de tweede editie van zijn jaarlijkse State of the Channel Ransomware Report. Hieruit blijkt dat 99 procent van de managed service providers (MSP’s) voorspelt dat het aantal aanvallen de komende twee jaar licht toeneemt.



Een van de belangrijkste onderzoeksbevindingen is dat vijf procent van alle mkb-organisaties wereldwijd het afgelopen jaar slachtoffer werd van ransomware. Uit het onderzoek bleek dat de meeste financiële problemen niet ontstaan als gevolg van het losgeld dat de hackers vragen, maar als gevolg van downtime en dataverlies.

"Downtime vormt een veel grotere schadepost voor kleine en middelgrote bedrijven dan de betaling van losgeld aan cybercriminelen. 75 procent van alle MSP’s deed melding van klanten die na een ransomwareaanval op de rand van een faillissement belandden," zegt Robert Gibbons, Chief Technology Officer van Datto.



Andere opvallende uitkomsten van het onderzoek:



Ransomware-incidenten komen in 2017 veel vaker voor. Dit zegt 97 procent van alle MSP’s. 86 procent doet melding van klanten in het mkb, die in de afgelopen twee jaar door ransomware werden getroffen, vijftien procent zegt dat klanten in het afgelopen jaar met zes of meer aanvallen te maken hadden, 26 procent van alle MSP’s doet melding van meerdere aanvallen op klanten op één dag.

Dit zegt 97 procent van alle MSP’s. 86 procent doet melding van klanten in het mkb, die in de afgelopen twee jaar door ransomware werden getroffen, vijftien procent zegt dat klanten in het afgelopen jaar met zes of meer aanvallen te maken hadden, 26 procent van alle MSP’s doet melding van meerdere aanvallen op klanten op één dag. Er worden meer ransomwareaanvallen bij de politie gemeld. In de meeste gevallen gebeurt dat echter niet. Van 2016 tot 2017 werd er aangifte gedaan over minder dan een op de drie ransomwareaanvallen. Dat betekent een verbetering van minder dan een kwart ten opzichte van 2015 tot 2016.

In de meeste gevallen gebeurt dat echter niet. Van 2016 tot 2017 werd er aangifte gedaan over minder dan een op de drie ransomwareaanvallen. Dat betekent een verbetering van minder dan een kwart ten opzichte van 2015 tot 2016. Minder kleine bedrijven betalen losgeld. 35 procent van alle MSP’s kent slachtoffers onder kleinere organisaties, die besloten om losgeld te betalen. Vijftien procent van hen kreeg zijn data daarmee echter niet terug. Het Verenigd Koninkrijk kent het grootste aantal bedrijven dat ertoe overgaat om losgeld te betalen. Dit percentage steeg tot 21 procent. Naar schatting werd er van 2016 tot 2017 250.888 miljoen euro betaald aan ransomwarehackers.

35 procent van alle MSP’s kent slachtoffers onder kleinere organisaties, die besloten om losgeld te betalen. Vijftien procent van hen kreeg zijn data daarmee echter niet terug. Het Verenigd Koninkrijk kent het grootste aantal bedrijven dat ertoe overgaat om losgeld te betalen. Dit percentage steeg tot 21 procent. Naar schatting werd er van 2016 tot 2017 250.888 miljoen euro betaald aan ransomwarehackers. Geen branche, besturingssysteem of apparaat is veilig voor deze aanvallen. Verticale markten die het meest te lijden hadden onder ransomwareaanvallen, waren de bouwsector, gezondheidszorg, productie-industrie, zakelijke dienstverlening en financiële dienstverlening. SaaS-oplossingen vormen steeds vaker het doelwit van ransomwareaanvallen. Dropbox, Office 365 en G Suite liggen het meest onder vuur. Ook het aantal aanvallen op smartphones en tablets neemt toe.

Verticale markten die het meest te lijden hadden onder ransomwareaanvallen, waren de bouwsector, gezondheidszorg, productie-industrie, zakelijke dienstverlening en financiële dienstverlening. SaaS-oplossingen vormen steeds vaker het doelwit van ransomwareaanvallen. Dropbox, Office 365 en G Suite liggen het meest onder vuur. Ook het aantal aanvallen op smartphones en tablets neemt toe. Het is slecht gesteld met de bewustwording rondom ransomware. Hoewel negentig procent van de MSP’s aangeeft zich serieus zorgen te maken over de zakelijke bedreiging die ransomware vertegenwoordigt, is slechts 38 procent van hun klanten in het mkb dezelfde mening toegedaan. Dit is mogelijk te wijten aan het gebrek aan verplichte beveiligingstraining bij veel kleinere organisaties, iets wat volgens MSP’s de belangrijkste oorzaak van ransomware-infecties is.

Hoewel negentig procent van de MSP’s aangeeft zich serieus zorgen te maken over de zakelijke bedreiging die ransomware vertegenwoordigt, is slechts 38 procent van hun klanten in het mkb dezelfde mening toegedaan. Dit is mogelijk te wijten aan het gebrek aan verplichte beveiligingstraining bij veel kleinere organisaties, iets wat volgens MSP’s de belangrijkste oorzaak van ransomware-infecties is. CryptoLocker blijft de populairste soort ransomwareaanval. Daarnaast zijn er nieuwe soorten, zoals WannaCry, te vinden in de top vijf van door MSP’s meest genoemde aanvallen.

Daarnaast zijn er nieuwe soorten, zoals WannaCry, te vinden in de top vijf van door MSP’s meest genoemde aanvallen. Doordat ransomware slimmer is dan de beste beveiligingsoplossingen van dit moment, zijn back-up- en disaster recovery-mogelijkheden van levensbelang. 96 procent van alle MSP’s meldt dat klanten die over een betrouwbare back-up & recovery-oplossing (BDR) beschikken, in staat zijn om volledig te herstellen van een ransomwareaanval.

Securityoplossingen

"Er is geen enkele securityoplossing die gegarandeerd een ransomwareaanval voorkomt," zegt Diederik Twickler, Managing Director van Campai. "Het meest effectieve middel voor de bescherming van een bedrijf tegen ransomware is een back-up- en disaster recovery-oplossing gevolgd door cybersecuritytraining. Tot nu toe waren we steeds in staat de gegevens van onze klant snel te herstellen, waardoor de impact van elke downtime drastisch werd verminderd."



Meer informatie en andere belangrijke bevindingen uit het ‘State of the Channel Ransomware Report’ zijn beschikbaar op de website van Datto.