 Duurzaamheid op het werk loopt flink achter

Werknemer wil wel duurzaam werken, maar kan dat niet altijd - Duurzaamheid is hot. Toch zijn we er vooral thuis druk mee. Afval scheiden, gezond eten, het milieu sparen, minder printen… De werkplek blijft helaas achter, zo blijkt uit onderzoek van Manutan.



"Ik ben in mijn privéleven meer bezig met duurzaamheid dan op mijn werk", zegt 53 procent van de ondervraagde werknemers. Ze willen wel, maar krijgen vaak niet de juiste faciliteiten aangeboden op de werkplek. Zo zegt 65 procent dat ze het afval beter zouden scheiden als de mogelijkheid daartoe bestond. "Een gemiste kans," volgens Jan Piet van Dijk, Operations Director bij Manutan. "Werkgevers zouden die positieve instelling moeten aangrijpen door werknemers alle ruimte voor duurzaamheid te bieden."



Wat is duurzaamheid?

Bij duurzaamheid denken de meeste werknemers als eerste aan afvalscheiding (77 procent). Zeker 40 procent van hen vindt dat de werkgever wel wat meer aandacht aan afvalscheiding zou mogen besteden. Aan de medewerkers ligt het niet, volgens Manutan. "Een groot deel is er thuis al flink druk mee en wil dat ook op zijn werk doortrekken," zegt Van Dijk. Ongeveer een derde zegt zelf ook allerlei ideeën aan te dragen om duurzaamheid op het werk te vergroten. En dan gaat het niet alleen om afvalscheiding. Denk ook aan het gebruik van de printer. Ruim 40 procent zegt bewust spaarzaam gebruik te maken van de printer, maar desondanks vindt 37 procent dat er nog te veel wordt geprint op het werk.



Belangrijke rol voor werkgevers

Volgens Manutan worden bedrijven duurzamer als ze beter naar hun mensen luisteren. Jan Piet van Dijk: "Als de werkgever afvalscheiding beter faciliteert, zal de werknemer er vanzelf gebruik van gaan maken. Thuis is afvalscheiding al de gewoonste zaak van de wereld, dat kan het op het werk ook worden. Waarom niet meteen de medewerkers erbij betrekken, hun ideeën gebruiken en hen meenemen in alles rondom duurzaamheid?" stelt Van Dijk. "Sommige bedrijven hebben al iemand die er specifiek voor verantwoordelijk is. Dat kan een heel positief effect hebben, mits het niet bij die ene persoon blijft. Afvalscheiding gaat verder dan alleen een paar afvalbakken neerzetten, al is zelfs dat vaak niet in orde. Nog altijd maakt 42 procent op het werk gebruik van wegwerpbekers. Die in de helft van de gevallen niet eens gescheiden worden verzameld. Het is duidelijk dat er nog een wereld te winnen valt."



Opvallende uitkomsten

77 procent vindt afvalscheiding het belangrijkste aspect van duurzaamheid

65 procent zou afval beter scheiden op het werk als de mogelijkheid er is

53 procent is privé meer bezig met duurzaamheid dan op het werk

40 procent vindt dat de werkgever meer aandacht aan afvalscheiding moet besteden

24 procent vindt dat er geen richtlijnen zijn over afvalscheiding op het werk