 Smart Home steeds meer ingeburgerd

Hoe smart is uw huis inmiddels? - Uit de nieuwste meting van de GfK Smart Home Monitor blijkt dat de helft van de Nederlanders inmiddels bekend is met de term Smart Home. Consumenten zien steeds vaker de voordelen van Smart Home in, met name als het gaat om controle en gemak.



Een op de drie Leading Edge Consumers (voorlopers binnen de categorie) verwachten zelfs binnen nu en twee jaar hun huis volledig smart te hebben. 48 procent van de consumenten maakt zich zorgen rondom privacy. Bijna de helft van de consumenten is bereid om een abonnementsvorm aan te gaan en per maand te betalen. Virtuele assistenten zijn voorlopig alleen nog voor de niche; 63 procent heeft voorkeur voor een reguliere bediening.



Steeds meer bekendheid

In 2016 concludeerden we dat ‘slechts’ 38 procent van de consumenten op zijn minst bekend is met Smart Home, nu ligt dat op ruim 50 procent. Bijna 60 procent van hen geeft aan zeer geïnteresseerd te zijn. Nog altijd is het profiel van geïnteresseerden overwegend mannelijk (58 procent man vs 42 procent vrouw), in de leeftijd tussen 18-49 en hoog opgeleid.



Interessante oplossingen

Smart Home oplossingen worden om verschillende redenen interessant gevonden. Vooral vanwege energiebesparing, betere controle en/of mogelijke kostenbesparing en het gemak dat je de Smart Home oplossingen overal kunt bedienen. Ook op dit vlak ziet men dat consumenten steeds vaker verwachten dat Smart Home ervoor zorgt dat alles in huis automatisch gebeurt en ze nergens aan hoeven te denken. Op categorieniveau wordt duidelijk dat de interesse in Smart Gezondheid en Smart Beveiliging het meest stijgt.



Privacy

Bijna de helft van de consumenten geeft aan dat ze zich vanwege de toenemende automatisering zorgen maken om hun privacy. Naast kosten (51 procent) is privacy (30 procent) de belangrijkste reden om Smart Home oplossingen niet aan te schaffen.



Internet

Voor consumenten is het internet de belangrijkste bron van informatie bij het aanschaffen van Smart Home oplossingen. Onafhankelijke websites als beoordelingssites (46 procent) en informatieve websites (45 procent) hebben de voorkeur boven de websites van fabrikanten en (web)winkels (beide 34 procent). Voor de aanschaflocatie is er niet één partij die erboven uitsteekt. De elektronicaspeciaalzaak wordt het vaakst genoemd. De fysieke winkel iets vaker (30 procent) dan de online winkel (26 procent). Maar ook de installateur (25 procent) en direct via de fabrikant (twintig procent) zijn opties die veel worden overwogen. Hier lijken dus kansen te liggen voor (nieuwe) aanbieders die zich heel sterk met Smart Home willen profileren.



Maandelijks betalen

Bijna de helft van de consumenten is bij de aanschaf van een Smart Home oplossing bereid om maandelijks een bedrag te betalen. 34 procent gaat voor een vast bedrag, 27 procent gaat voor alleen een maandbedrag en negentien procent voor een vast bedrag + maandbedrag. Een abonnementsvorm biedt dus mogelijkheden, mits de voordelen en voorwaarden maar duidelijk worden gecommuniceerd.



Stembesturing

Een op de drie consumenten lijkt het leuk om apparaten via de stem te besturen, maar als ze moeten kiezen, gaat een overgrote meerderheid (ca 63 procent) toch voor reguliere bediening van Smart apparaten en niet voor stem bestuurd (twaalf procent). Dit heeft waarschijnlijk met de beperkte bekendheid van deze techniek te maken: slechts circa een kwart van de consumenten weet goed wat virtuele assistenten zijn.