 ICT'ers: maak ICT een verplicht vak op school

Bereid kinderen voor op de toekomst met ICT-les - ICT moet een verplicht vak worden op de basisschool en in het voorgezet onderwijs. Dat vindt een overweldigende meerderheid van de ICT’ers in ons land, blijkt uit onderzoek van AG Connect.



De ICT’ers zijn ervan overtuigd dat het de beroepskansen van kinderen schaadt als ze niet al jong opgeleid worden in ICT. Bovendien is het goed omdat er in de toekomst veel ICT’ers nodig zijn.

Maar liefst 85 procent van de bijna 1300 ICT-professionals in het onderzoek vindt dat de politiek moet afdwingen dat binnen een paar jaar informatica, programmeren en digitale geletterdheid een verplicht vak is in het basisonderwijs. Voor het voortgezet onderwijs wil zelfs 95 procent dit vak verplicht stellen. En dat moet binnen drie jaar gebeuren. Bijna de helft vindt dat het al komend schooljaar (2018/2019) ingevoerd moet worden als verplicht vak.



Geen vertrouwen politiek

Hoewel men vindt dat de politiek dit moet doordrukken, heeft de overgrote meerderheid, 84 procent, er geen vertrouwen in dat politici dit ook echt zullen doen. Ruim tweederde gelooft niet dat de Nederlandse politici beseffen hoe belangrijk dit is.

Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, pleit al geruime tijd voor de invoering van ICT als verplicht vak. "Wij hebben goede hoop dat een nieuw Kabinet dit omarmt en wachten de voorstellen af. We hebben afgelopen jaar met een coalitie van meer dan 60 partijen uit alle geledingen van de maatschappij bepleit dat ‘computational thinking’ structureel onderdeel van het curriculum moet zijn op de basisschool en in het voortgezet onderwijs. Dus niet alleen keihard programmeren, maar juist ook breder." De overgrote meerderheid van de lezers van AG Connect die aan het onderzoek hebben meegedaan is hier ook voorstander van. De Boer vindt het "goed om te zien dat zij ons pleidooi ondersteunen. Wij zullen aandacht blijven vragen voor deze belangrijke zaak. Want alleen door dit soort maatregelen kan straks iedereen mee in de digitale transitie, en kan Nederland zelfs een koppositie innemen. Dit zijn 21st-century skills zoals ze dat noemen die een absolute must zijn!"



Internationale achterstand

Bovendien is er het zeer realistische risico dat Nederland achter zal raken bij de ons omringende landen, waar ICT of programmeren inmiddels wel een verplicht vak is. Voorbeelden zijn Groot-Brittannië, Tsjechië, Polen, Portugal en Griekenland. De PO-raad is echter een groot tegenstander van programmeren als verplicht vak op de basisschool. Die vindt dat te beperkt en ziet meer in een bredere invulling om digitale geletterdheid te vergroten: basisvaardigheden ICT, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking. De PO-raad verzet zich omdat als de politiek hier gehoor aan zou geven ‘dat betekent dat het bedrijfsleven het curriculum van het onderwijs bepaalt en dat is onwenselijk’.