Hbo-instellingen openen graag hun deuren voor managers - Managen houdt ook in: vakinhoudelijk up-to-date blijven en kennisdelen. Een manier om hier invulling aan te geven is het verzorgen van gastcolleges binnen het hoger beroepsonderwijs. Beide partijen – student en manager– zijn hierbij gebaat.



Zestor vroeg enkele managers en ondernemers wat het hen brengt. Zowel zakelijk als op persoonlijk vlak.

Hbo-instellingen openen graag hun deuren voor managers, ondernemers en andere professionals uit het werkveld. Mensen met vaak jarenlange praktijkervaring en veel kennis over de laatste stand van zaken in de beroepspraktijk. Juist deze professionals zijn goed in staat om ‘buiten’ naar binnen halen, door gastcolleges te verzorgen binnen de hogeschool. Eén, twee of drie keer per jaar bijvoorbeeld – qua tijdsinvestering prima te overzien. Wat levert het hen zoal op?



1. De beste stagiairs

Het kunnen werven van goede stagiairs is een van de voordelen die ondernemers volmondig noemen. Sander Jacobs, oprichter en mede-eigenaar van Copper IM, verzorgt gastcolleges over internetmarketing en webanalytics op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen: "Eén keer per schooljaar sta ik twee à drie dagen voor de klas, tijdens het semester waarin de studenten gastcolleges krijgen. Daarna gaan ze direct stagelopen. Voor mij een uitgelezen kans om de beste studenten te kunnen filteren; ik heb ze dan zelf in de collegezaal gehad. We hebben inmiddels zes stagiairs gehad bij Copper IM. Ook vanuit andere hogescholen, maar het merendeel toch wel vanuit de HAN en dat bevalt erg goed. We groeien volop en kijken op dit moment uit naar afstudeerders die wellicht bij ons willen komen werken."



2. Bijblijven én bij de tijd blijven

Ondernemers en beroepsprofessionals brengen niet alleen hun eigen praktijkervaring over op hbo-studenten. Ze leren ook van hén. Dat ondervond Aljo Hartgers, partner bij Sizigy, bureau voor content creatie, activatie en optimalisatie. Hij verzorgt twee à drie keer per jaar een gastcollege Content Strategy op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Zo’n gastcollege bestaat uit één college, een opdracht en een terugkomdag in dezelfde week. Hartgers: "De studenten houden me bij de tijd. Nog voordat Snapchat doorbrak, hoorde ik er al van. Willen mijn eigen opdrachtgevers een jonge doelgroep bereiken via Twitter, dan raad ik ze dat inmiddels af. Geen student gebruikt nog Twitter. Zo krijg ik relevante marktinformatie mee van de studenten die ik lesgeef. Gratis marktonderzoek, als het ware."



3. Doceren houdt scherp

Elke manager of ondernemer weet het: wilt u uw boodschap goed overbrengen aan relaties of medewerkers, dan is het van belang om een helder verhaal te hebben. Wie gastcolleges verzorgt aan studenten, zal dit des te meer ondervinden. Het eigen verhaal weer eens onder de loep nemen, de hoofd- van de bijzaken onderscheiden, de logica bewaken… doceren houdt scherp.



4. Persoonlijke uitdaging

De meeste beroepsprofessionals draaien hun hand niet om voor een presentatie, training of workshop voor kleinere groepen klanten of medewerkers. Voor een zaal met 60 studenten staan, is een ander verhaal. Het is een uitgelezen kans om vaardigheden als presenteren, inspireren en motiveren verder te ontwikkelen. Niet nodig? Ondernemer Aljo Hartgers: "Dan is het alsnog erg leuk om anderhalf uur over uw eigen vak te praten."



5. Het is ‘gewoon leuk’

Hoe mooi is het om over een vak te vertellen aan jonge mensen die er echt in geïnteresseerd zijn. Sterker nog, die dezelfde richting uit zouden willen. Vierdejaars hbo-studenten die bijna gaan afstuderen, gaan zelfstandig of in groepen bij opdrachtgevers aan de slag. Gastcolleges van managers en ondernemers uit de beroepspraktijk geven hen de kans zich nog verder in de materie te verdiepen. En tips en trics op te doen die voor iedere beginnende professional waardevol zijn.



Tot slot

Alle managers die we spraken, gaven in hun eigen woorden aan: kun je er wat tijd voor vrijmaken, ga het dan zeker doen. Of in de woorden van Sander Jacobs: "De tijd die u kwijt bent aan het voorbereiden van uw gastcollege, weegt absoluut op tegen de hoeveelheid tijd die u kwijt bent aan een slecht presterende stagiair."