 60 procent bedrijven denkt security goed op orde te hebben

Bent u goed beveiligd tegen cyberterreur? - Uit onderzoek van Infradata blijkt dat de meerderheid van de ondervraagde bedrijven (57 procent) van oordeel is dat ze de internetbeveiliging goed tot heel goed op orde hebben.



Iets meer dan een derde (37 procent) beoordeelt de eigen beveiliging als voldoende en zes procent denkt dat hun cybersecurity matig is geregeld.



Klein versus groot

In opdracht van Infradata heeft onderzoeksbureau Conclusr Research het onderzoek uitgevoerd. In het onderzoek is een onderscheid gemaakt tussen kleine tot middelgrote en grote organisaties.

Van de grote bedrijven denkt tien procent hun cybersecurity heel goed op orde te hebben. Dertig procent kwalificeert de eigen beveiliging als goed. De helft van de onderzochte grote bedrijven geeft de eigen beveiliging een voldoende. Tien procent van de onderzoekspopulatie beoordeelt de eigen cyberbeveiliging als matig: ze hebben wel beveiligingsmaatregelen genomen maar ze denken dat dit niet voldoende is.

Als we kijken naar de kleine tot middelgrote bedrijven dan denkt zeventien procent de security heel goed geregeld te hebben. 43 procent vindt de eigen beveiliging goed. Slechts zes procent is van oordeel dat de eigen beveilging matig is. Iets meer dan een derde (34 procent) van de onderzochte groep kwalificeert de eigen beveiliging als voldoende.



Beoordelen eigen security

Paul Verpoorten, Head of Security & Compliance bij Infradata: "Deze cijfers komen overeen met vergelijkbare onderzoeken gedaan in 2017." Het beoordelen van de eigen cybersecurity is voor veel bedrijven een lastige aangelegenheid. Vaak vertrouwen bedrijven al jaren op dezelfde securitytools. Ontwikkelingen staan niet stil en tussen cybercriminelen en het bedrijfsleven is al jaren een kat-en-muis-spel gaande. Cybercriminelen ontwikkelen voortdurend nieuwe en geavanceerde technieken om bij bedrijven binnen te komen. Voor het beoordelen van hun eigen cybersecurity is een frisse, onafhankelijke en kritische blik nodig.

"Door een gebrek aan mankracht en expertise is een deel van de bedrijven niet in staat hun digitale assets optimaal te beveiligen tegen cyberterreur. In de markt ontstaat hierdoor behoefte aan ondersteuning en expertise door gespecialiseerde bedrijven met verstand van cybersecurity," verduidelijkt Verpoorten.