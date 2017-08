 Drie tips om de productiviteit op peil te houden in de zomer

Hoe blijft het bedrijf draaien als deel personeel op het strand ligt? - Nederlandse werknemers genieten deze periode van hun welverdiende zomervakantie. Het is voor bedrijven zaak om ondanks de vakanties de productiviteit op peil te houden.



Uit onafhankelijk onderzoek onder meer dan 300 Nederlandse senior managers met aanwervingsbevoegdheid in opdracht van Robert Half blijkt echter dat werknemers tijdens de zomermaanden ander gedrag vertonen, waardoor de productiviteit negatief kan worden beïnvloed.

Zo geeft ruim een derde van de ondervraagde managers aan dat werknemers later binnenkomen of vroeger weggaan dan buiten het hoogseizoen. En ook geniet 29 procent van de werknemers van een langere lunchpauze. Dit wordt gecombineerd met een slechtere concentratie; zestien procent van de ondervraagde managers geeft aan hier last van te hebben, net als van een slechte overdracht of slechte planning rondom de vakanties van personeel (30 procent). Eveneens geeft 32 procent aan dat werknemers te casual gekleed naar het werk komen tijdens de zomerperiode.



Drie tips om de productiviteit op peil te houden

Bedrijven spelen tijdens de zomermaanden een belangrijke rol om het productiviteitsniveau hoog te houden. Jan Koornneef, Division Manager bij Robert Half, geeft drie tips om die tijdspanne op een positieve en productieve manier te overbruggen:

Alles begint bij planning

Door intern goede afspraken te maken en de vakanties van medewerkers zoveel mogelijk af te stemmen, blijft de workflow zo constant mogelijk en valt de druk nooit op één paar schouders. "Veel medewerkers willen in het hoogseizoen op vakantie. Om die vakanties zo goed mogelijk te spreiden raad ik aan om de verlofdata zo snel mogelijk vast te leggen. Werk met een deadline waarbij iedereen gelijke kansen heeft om vakantie aan te vragen, maar waar het wel first come, first served is."

Door intern goede afspraken te maken en de vakanties van medewerkers zoveel mogelijk af te stemmen, blijft de workflow zo constant mogelijk en valt de druk nooit op één paar schouders. "Veel medewerkers willen in het hoogseizoen op vakantie. Om die vakanties zo goed mogelijk te spreiden raad ik aan om de verlofdata zo snel mogelijk vast te leggen. Werk met een deadline waarbij iedereen gelijke kansen heeft om vakantie aan te vragen, maar waar het wel first come, first served is." Flexibele uren

Werk in de mate van het mogelijke met flexibele uurroosters. Zo kunnen medewerkers het begin en het einde van de werkdag zelf bepalen, binnen een bepaald kader natuurlijk. "Zo geeft umedewerkers de kans om bijvoorbeeld hun kinderen ‘s ochtends naar de opvang te brengen en iets later aan te sluiten. Dat zorgt ervoor dat ze geen extra vakantiedagen hoeven te vragen. Op die manier blijft de continuïteit op de werkvloer zoveel mogelijk gewaarborgd."

Werk in de mate van het mogelijke met flexibele uurroosters. Zo kunnen medewerkers het begin en het einde van de werkdag zelf bepalen, binnen een bepaald kader natuurlijk. "Zo geeft umedewerkers de kans om bijvoorbeeld hun kinderen ‘s ochtends naar de opvang te brengen en iets later aan te sluiten. Dat zorgt ervoor dat ze geen extra vakantiedagen hoeven te vragen. Op die manier blijft de continuïteit op de werkvloer zoveel mogelijk gewaarborgd." Interim of werkstudenten

Mocht een bepaalde periode toch onderbezet zijn, dan kunnen tijdelijke werkkrachten worden aangenomen om de druk te verlichten. "Tijdens de grote vakantie gelden werkstudenten natuurlijk als een goede, tijdelijke oplossing. Voor de werkgever is dat eveneens een uitgelezen kans om nieuw talent vroeg aan het bedrijf te binden."