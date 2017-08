 Hotel boeken op fout moment kost geld

Hotels op Ibiza last-minute tot wel zestien procent goedkoper - Nederlanders letten graag op de kleintjes, ook als het op het boeken van de zomervakantie aankomt. Terwijl de één zweert de beste prijs te kunnen bedingen door vroeg te boeken, gelooft de ander in het voordeel van lastminute-reizen.



KAYAK.nl onderzocht wat de beste momenten voor Nederlanders zijn om hotelkamers te boeken op de populairste lastminute-zomerbestemmingen. Ook werd het huidige online zoekgedrag onder de loep genomen om zo te achterhalen op welke trips flink kan worden bespaard als het om overnachtingskosten gaat.



Lastminute-reizigers zoeken Europese en Thaise zon op

Als Nederlanders voor een lastminute-reis kiezen, gaat dit meestal om spontane (city)trip binnen Europa. Zo is Londen de populairste lastminute-bestemming, zo blijkt uit de top tien. Londen wordt gevolgd door het kleurrijke Barcelona en bruisende Ibiza. Uitzondering is de Thaise hoofdstad Bangkok, de enige bestemming buiten Europa.



Lastminute-trips naar Londen, Ibiza, Bangkok en Parijs het voordeligst

Een aantal van de populairste lastminute-bestemmingen staan terecht in de top tien. Uit de analyse blijkt dat 3- en 4-sterrenhotels op Ibiza en in Bangkok en Londen een week van tevoren het goedkoopst zijn. Door te wachten met boeken kunnen reizigers tot wel 44 euro - ofwel zestien procent - per nacht besparen op een hotel op Ibiza en tien procent op een kamer in Londen of Bangkok, in vergelijking met de duurste boekperiode. Nederlanders die op zoek zijn naar een hotel in Parijs kunnen het beste nóg langer wachten met boeken; de kamers in de stad van de liefde zijn 24 uur van tevoren het meest voordelig, met een gemiddelde overnachtingsprijs van 127 euro. Een verschil van relf procent in vergelijking met de duurste periode.

Kijkend naar het zoekgedrag van de Nederlanders loopt meer dan 90 procent de beste deals in de populairste steden mis. Uit het onderzoek blijkt dat slechts een fractie van de hotels in Londen (twee procent), Bangkok (acht procent), Parijs (drie procent) en op Ibiza (drie procent) wordt geboekt wanneer de prijzen het laagst zijn.



Last-minutes naar Malaga, Lissabon, Barcelona, Rome en Palma de Mallorca duurder

In sommige steden kan het juist lonen om net iets eerder te boeken. Want hoewel Malaga op de vijfde plek in de top tien lastminute-bestemmingen staat, hadden Nederlanders drie maanden van tevoren maar liefst 26 procent kunnen besparen op een hotelkamer in deze stad. Ook hotelkamers in Berlijn zijn drie maanden van tevoren het meest voordelig. Hotels in Lissabon, Barcelona, Palma de Mallorca en Rome boek je twee maanden van tevoren voor de laagste prijs. Reizigers betalen twee maanden voor vertrek gemiddeld ‘maar’ 156 euro voor een hotelkamer op Mallorca, terwijl een last-minute gemiddeld 184 euro per nacht kost (+vijftien procent).

Door op het meest voordelige moment te boeken hadden Nederlanders dit jaar flink kunnen besparen. Uit de analyse blijkt namelijk dat slechts een deel van de mensen hun hotel in Malaga (zeven procent), Berlijn (elf procent), Lissabon (achttien procent), Rome (32 procent) en Palma de Mallorca (23 procent) in de meest gunstige periode zocht.