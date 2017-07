 Lage spaarrente: hoe komt dat en wat kunt u ermee?

Hoe haalt u toch nog iets uit uw geld? - Banken bieden allerlei soorten spaarrekeningen. Er is een ruime keuze dus. Maar toch ook eigenlijk ook weer niet, want de rente op al die spaarrekeningen is ongekend laag. Dat is in heel Europa zo.



Wat is de reden daarvan? En wat betekent dat voor uw financiën? Is het nog wel zo slim om te sparen? Of is het slimmer om uw geld te investeren? Roel Witteman van Moneyou legt het uit.



Oorzaken lage rentestand

De lage rentestand is niet zomaar op een dag ontstaan. Daar zijn verschillende oorzaken voor. De dalende trend heeft zich al ruim voor de meest recente economische crisis ingezet. Eigenlijk ligt een deel van de oorzaak al in de jaren zestig van de vorige eeuw. Toen daalde de bevolkingsgroei heel sterk. Het gevolg daarvan is dat de groep mensen die hun pensioengerechtigde leeftijd nadert in verhouding veel groter is dan de rest van de bevolking. Die grote groep mensen spaart nu voor hun pensioen en geeft relatief weinig geld uit. Zodra ze dat wel gaan doen, komt er ruimte voor een rentestijging.



Europese Centrale Bank

Ook het Europese beleid heeft invloed op de rentestanden. Zo heeft de Europese Centrale Bank (ECB) de ECB-rente op nul procent gezet. De bedoeling hiervan is om de economische groei een zetje in de rug te geven. Nul procent rente is echter historisch laag. Dat betekent dat alle banken kosteloos geld kunnen lenen bij de ECB. Dat is voor hen als inkomstenbron natuurlijk een stuk interessanter dan het spaargeld van consumenten. Daarover moeten ze namelijk wel rente betalen. En daarom zijn de spaarrentes ook zo laag.



Lenen wel aantrekkelijk

De lage rentestand biedt ook mogelijkheden voor de consument. Het is aantrekkelijk om geld te lenen om bijvoorbeeld een huis te kopen. Sterker nog: het afsluiten van een hypotheek is aantrekkelijker dan ooit. Een huis kopen kan een goede investering zijn; zodra u de hypotheek heeft afbetaald, is de woning van u.



Waarom nog sparen?

Helaas is sparen nu minder aantrekkelijk. Maar dat wil niet zeggen dat het helemaal geen zin meer heeft. Een voordeel is dat de prijzen voor levensonderhoud ook weinig stijgen. Daardoor levert sparen zeker nog wel iets op. Daarnaast bouwt u met sparen altijd een financiële buffer op. Die heeft u sowieso nodig om onvoorziene kosten op te vangen. Als u hiervoor geld wenst te lenen, bent u veel duurder uit.



Rentezekerheid

Op welke manier levert spaargeld toch nog enig rendement op? U kunt bijvoorbeeld spaargeld dat u tijdelijk niet nodig heeft op een spaardeposito zetten. Daarmee staat uw geld voor een zelfgekozen langere periode vast en ontvangt u in die periode een vaste rente. Die rente daalt in die periode niet. Bovendien weet u dan welk bedrag u uiteindelijk op rekening heeft staan.



Afbetalen van schulden

U kunt het spaargeld ook beleggen. Daar zijn echter wel risico’s aan verbonden. Beleggen is daarom niet voor iedereen een verstandige optie. U dient wel enige kennis van beleggen te hebben en van plan te zijn om u hierin te verdiepen. Voor de meeste mensen is het afbetalen van schulden de meest geschikte optie. Bijvoorbeeld uw hypotheek. Want hoe lager uw hypotheekbedrag, hoe minder rente u maandelijks betaalt. En als u minder geld uitgeeft, houdt u meer over. Dat is ook sparen!