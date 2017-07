 Zomerse persoonlijke APK voorkomt burn-out

Gebruik de zomer voor zelfreflectie - Het is beroepsziekte nummer één in Nederland: werkstress. Veertien procent van de beroepsbevolking meldt zich jaarlijks bij de huisarts met burn-outklachten.



Vijf procent komt ook daadwerkelijk langdurig thuis te zitten. Voorkomen kan ook, namelijk met een zomerse persoonlijke APK.



Ziek thuis

Gemiddeld zit iemand met een burn-out 242 dagen thuis en kan in die periode dus niet productief zijn. De jaarlijkse verzuimkosten als gevolg van burn-outs worden geraamd op ongeveer 1,8 miljard euro. Voor een ondernemer kan het zelfs het einde van zijn of haar bedrijf betekenen. Nog erger, een burn-out kan tot hart- en vaatziekten leiden. U kunt er in dat geval zelfs dood aan gaan.



Zomerse APK

Juist de zomertijd is een mooi moment om de symptomen van een burn-out tegen te gaan, zegt loopbaancoach Patricia de Groot. "Het is dan vaak wat rustiger op het werk. Dan heef u vaak ook wat meer tijd voor zelfreflectie. U moet juist die periode aangrijpen om stil te staan bij wat energie kost en wat juist energie geeft." De Groot pleit daarom voor een persoonlijke APK in de zomermaanden. "Zo’n persoonlijke APK kan er in twee dagen voor zorgen dat u een positieve verandering ondergaat. Het is erg intensief, maar u wordt u bewust van je patronen en komt er achter hoe u die kunt doorbreken om weer te kunnen groeien," meent De Groot.



Voorkomen

Volgens de loopbaancoach is een burn-out prima te voorkomen, maar zit het nog altijd in de taboesfeer. "Mensen weten achteraf vaak heel goed wanneer het is begonnen, maar gaan in eerste instantie door als een kip zonder kop. Of u nou werknemer of werkgever bent, u wilt geen zwakte tonen. En dus blijf u gas geven en juist dan gaat het vaak mis." Wie zich binnen één jaar drie keer ziek meldt, heeft grote kans op weg te zijn naar een burn-out, zo maken de statistieken duidelijk.

Een burn-out is een combinatie van emotionele uitputting, een onverschillige houding tegenover uw werk en verminderde persoonlijke bekwaamheid. "Als het niet gaat zoals u wilt, dan gaat u vaak proberen nog harder te werken. Dan doet u nog meer dingen die geen energie geven en gaat u onherroepelijk richting een burn-out," aldus De Groot. "Met een persoonlijke APK kijkt u tegen welke dingen u op uw werk aanloopt, waardoor dat komt en welke richting u met uw carrière op wilt. Zo vindt u het plezier in het werk terug."