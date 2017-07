 Burgers geven zakelijke markt goede voorbeeldinzake cybersecurity

Consumenten reageren sneller op aanval dan bedrijven en overheid - Afgelopen maand bleek in het rapport 'Cybersecuritybeeld Nederland 2017' dat bedrijven en overheden in Nederland niet voldoende bezig zijn met internetveiligheid. Dit is afgelopen jaar bovendien ook meerdere malen gebleken tijdens ransomware aanvallen.



Bij deze aanvallen, waarvan Petya de laatste was, werden namelijk veel Nederlandse computers getroffen. Waaronder zelfs grote bedrijven die belangrijk voor Nederland zijn. Ook (semi) overheden werden getroffen door zowel Petya als de Wannacry ransomware.



Burgers reageren snel

Bij een rondvraag bij verschillende experts is iedereen het er over eens dat burgers over het algemeen beter beveiligd zijn dan bedrijven. Dit heeft er te maken dat particulieren en kleine bedrijven gemakkelijk en goed hun software updaten om eventuele veiligheidsrisico’s direct te verhelpen.

Daarnaast zijn particulieren en mkb'ers vaak veel sneller met het nemen van veiligheidsmaatregelen. Zo geeft de eigenaar van vpndiensten.nl bijvoorbeeld aan dat er in het eerste halfjaar van 2017 al meer VPN abonnementen dan in heel 2016 zijn verkocht.



Bedrijven en overheden reageren traag

Bedrijven reageren vaak veel trager omdat zij software op maat hebben en niet zomaar alles kunnen updaten. Dit werd bijvoorbeeld pijnlijk duidelijk toen een containeroverslagbedrijf in Rotterdam haar taak niet kon uitvoeren vanwege de Petya ransomware aanval.