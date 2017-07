 Kan IT de populariteit van Virtual Reality bijhouden?

VR vindt steeds vaker de weg naar het normale leven - Heeft u de film High Five al gezien? De nieuwste film van Frank Lammers is compleet ingesteld op Virtual Reality (VR). Het bijzondere aan deze film is dat het de eerste Nederlandse VR-film is met een sterrencast.



Het blijkt dus wel dat VR populairder wordt en het volgt steeds meer zijn weg naar het dagelijkse leven. De grote vraag is hoe de IT-wereld dit verwerkt. De vraag naar vermogen, verbinding en opslag neemt toe en is noodzakelijk voor een goede uitrol van VR. Dit stelt Dale Green, Marketing Director van Digital Realty.



Grote ontwikkelingen

Green: "2016 was het jaar waarin VR grote ontwikkelingen doormaakte. Naast de Oculus VR en de HTC Vive bril, is er nu een mogelijkheid om smartphones te koppelen aan een VR-bril. Sony heeft in oktober ook zijn eigen PlayStation VR Bril gelanceerd. Dit is de eerste VR-bril met een directe koppeling aan een spelcomputer. De ontwikkelingen van vorig jaar belooft veel voor de aankomende jaren.



Virtual entertainment

De meest succesvolle VR-spellen zijn spellen die speciaal voor een VR-platform zijn ontwikkeld. Een voorbeeld hiervan is ‘VRisb’, een spel waar je in een VR-arena terecht komt en probeert meer targets te raken met je frisbee dan je tegenstanders. In de Effenaar vond op 28 april de wereldprimeur plaats, waarbij deelnemers tegen elkaar konden spelen. Toch komen ook de grote spellen steeds vaker met een virtuele optie. Er wordt gespeculeerd dat FIFA 18 de eerste wordt in de reeks met een VR-modus. Het is dan ook kwestie van tijd als het gaat om de omschakeling van traditioneel gamen naar multimediaal gamen."

Complete ervaring

Green: "Het is echter niet alleen de gamewereld waar VR-ontwikkelingen plaatsvinden. Naarmate meer VR-apparatuur beschikbaar wordt gesteld, stijgt ook de interesse in de gehele VR-ervaring. Zo kon uafgelopen zomer de Olympische Spelen in Rio van dichtbij meemaken, begint LiveNation met het opnemen van concerten in 360 graden en kunt u in Eindhoven door een virtuele rondleiding de ijzertijd en de Middeleeuwen verkennen.

De wereld van VR blijft maar groeien. Baalt u dat uw favoriete band niet in de buurt optreedt? Geen probleem, want met VR heeft u de kans om zowel in het publiek als op het podium te staan. Geen kaartjes kunnen bemachtigen voor die veelbelovende bekerfinale? Met VR moedigt u uw team aan, maar dan zonder chaos op de weg of de rijen bij de toiletten. Of bedenkt u eens hoe het zou zijn om rond te hangen met de personages uit uw favoriete film."



Data gestuurd

De opkomst van VR brengt veel met zich mee. Zodra er meer VR wordt toegepast, betekent dit ook dat er meer vermogen, verbinding en dataopslag nodig is. VR is dus afhankelijk van de features van datacenters. DR. James ‘Bo’ Begole, Vice President van Huawei Technologies, vraagt zich af of het internet de toekomst van VR wel aankan. Ook al zijn we er nog niet, maar zodra VR zo explosief gaat stijgen, houdt het in dat datacenters de capaciteit en infrastructuur moeten gaan uitbreiden, voornamelijk in opkomende markten.

De entertainmentwereld is niet de enige wereld waar VR in opkomst is. Het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis is een project gestart waarin VR wordt gebruikt. Door de VR-bril ziet het kind de ruimtes van het operatiecomplex en legt een verpleegkundige uit wat er gaat gebeuren. Het kind kan op eigen tempo de kamers bekijken en zal zo meer ontspannen de operatie ingaan.



Profiteren van VR

Green: "Zorg, wetenschap, onderwijs: de lijst van werkvelden die profiteren van een toegankelijk VR-platform is enorm en blijft maar groeien. Alles zou kunnen veranderen door VR, van Facebook-chats tot een bezichtiging van een toekomstig huis. Deze verandering kan alleen tot stand komen als datacenters gaan uitbreiden en potentiële pieken voorspellen, zoals het WK van 2018. Op deze manier weten ze wanneer er veel van hen gevraagd wordt en kunnen ze daarop inspelen. Modulaire datacenters zijn zeer geschikt voor deze flexibele periodes, omdat je ze eenvoudig kunt uitbreiden. Zodra de eerste bouwstenen tot stand zijn gekomen, kan het datacenter worden uitgebreid door bouwstenen toe te voegen. Dit gebeurt door het zogeheten POD-concept. Een POD bestaat uit een groep van racks of kabinetten. Door meerdere POD’s in het datacenter te plaatsen, kan de capaciteit op een voorspelbare wijze groeien. In klassieke datacenters wordt er nieuwe capaciteit gecreëerd op het moment dat daar behoefte aan is. Modulaire datacenters kunnen daarentegen snel inspelen op de pieken en dalen en zijn daarnaast ook nog eens geld- en tijdbesparend.

We staan nog maar aan het begin van de virtuele wereld, maar de kans is groot dat in een aantal jaar een enorme stijging van de VR-invloed zichtbaar is. Misschien duurt de volledige ontwikkeling nog wel een jaar of vijf, maar één ding is zeker: datacenters zijn een fundamenteel onderdeel van een goed ontwikkelde VR-wereld."