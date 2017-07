 De lente is de beste tijd om te verhuizen

Zomer en winter geen ideale seizoenen voor verhuizing - Veel mensen ervaren verhuizen als een positieve aangelegenheid. In een andere omgeving opnieuw gaan wonen is voor sommigen een hele stap. De redenen om te verhuizen kunnen daarom enorm uiteenlopen.



Zo wil de één gewoon met een frisse start aan een nieuw hoofdstuk in hun leven beginnen, terwijl de ander het vanuit financieel oogpunt moet doen. Wat de reden ook is dat iemand gaat verhuizen, vaak blijft het een struikelblok met de periode waarin de verhuizing moet plaatsvinden. Verhuisbedrijf Draagkracht heeft een onderzoek verricht onder hun klanten en andere geïnteresseerden in welke periode zijn wel is zijn verhuisd of dit het liefst zouden willen doen. De resultaten hebben zij naast al hun aanvragen en klussen gelegd en daaruit blijkt dat de meeste verhuizingen in de lente plaatsvinden of mensen dat kiezen als favoriete periode.



Opmerkelijke resultaten

Uit het onderzoek van Verhuisbedrijfdraagkracht.nl, datis gehouden onder ruim 300 respondenten, kwam naar voren dat ongeveer 65 procent het liefs verhuist in de lente. Dit heeft voornamelijk te maken met de aangename temperaturen in het voorjaar. Vaak is het dan vijftien tot twintig graden en dat vinden de meesten ideaal om activiteiten te verrichten. Ook krijgen veel mensen meer energie als de lente begint. Na de korte, donkere winterdagen kijken velen weer uit als de dagen langer worden en de temperaturen weer omhoog gaan.

Daarnaast houden personen ook rekening met de verkoop van hun oude woning. Door het lentezonnetje kunnen er mooie foto’s worden genomen van het huis en de tuin. Vaak geven stralende foto’s net dat extra zetje om een verkoop wel of niet door te laten gaan.



Winter geen gunstige verhuisperiode

Uit datzelfde onderzoek bleek ook dat de winter absoluut geen gunstige verhuisperiode is. De mensen zitten liever bij de warme kachel dan dat ze volle dozen moeten tillen. Ook zijn de dagen korter en is er minder tijd om te klussen in de nieuwe woning. Daarbij zijn de temperaturen een stuk lager en dat heeft weer invloed om het drogen van stuc- en schilderwerk.

Tevens bleek ook dat mensen liever ook niet in de zomer willen verhuizen. Zeker als de temperaturen boven de 25 graden zijn is het bijna niet uit te houden om zwaar werk te verrichten. Personen willen dan liever klaar zijn met hun woning om er vervolgens in de zomer te van kunnen genieten.