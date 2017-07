 Nederlanders besparen fors ondanks aantrekkende economie

Vooral vrouwen zijn fanatieke bespaarders - 89,3 procent van de Nederlanders is in het dagelijkse leven, in meer of mindere mate, bezig met besparen. Dit blijkt uit het Nationaal Bespaaronderzoek 2017 van Geldshop.



Mensen die besparen, doen dit vooral op producten- en diensten rondom vrije tijd en lifestyle. Zo is kleding de populairste bespaarpost. 76,1 procent van de bespaarders geeft aan te besparen op kleding. De meeste mensen doen dit door gebruik te maken van kortingsacties, maar ook kopen tijdens de sale of zelfs een tijdje helemaal niets kopen blijken populaire bespaar methodes.



Nog meer besparen

Naast kleding probeert men voornamelijk te besparen op kosten van abonnementen (75,8 procent), uit eten (71,5 procent), vakanties (70,3 procent) en pretparken (68,6 procent).

Besparen op financiële producten en diensten is minder populair. Op de overlijdensrisicoverzekering (16,1 procent) wordt relatief weinig bespaard. Dit geldt ook voor de kosten van een hypotheek (oversluiten, rentemiddeling en vergelijken).



Vrouwen fanatieker bezig met besparen

Vrouwen proberen vooral op producten en diensten rondom lifestyle en vrije tijd te besparen. Ook op etentjes en abonnementen proberen vrouwen, die bezig zijn met besparen, meer te besparen dan mannen. Mannen besparen aan de andere kant juist meer op financiële producten en diensten, zoals de hypotheek en verzekeringen.



Vergelijkers en kortingswebsites

Nederlanders lijken het vooral fijn te vinden om te besparen door producten en diensten met regelmaat (online) te vergelijken. Vooral bij de autoverzekering, schadeverzekeringen, financiële faciliteiten en hypotheken wordt vaak geprobeerd om te besparen door te (laten) vergelijken.

Ook kortingsacties (via bijv. Groupon en Vakantieveilingen) blijken erg populaire bespaar methodes. Ruim twee op de vijf mensen die bespaart op pretparken, doet dit door gebruik te maken van kortingsacties. Ruim een kwart van besparende vakantiegangers doet dit middels een kortingsactie. Ook mensen die besparen door uit eten te gaan, blijken vaak proberen te besparen middels kortingsacties.



Een overzicht van alle onderzoeksresultaten is te vinden op de onderzoekspagina van Geldshop.