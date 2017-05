 Werknemer werkt gewoon door bij ziekte

'Presenteďsme' groeiend probleem in Nederland - Op dit moment komt meer dan de helft (51 procent) van de Nederlandse werknemers naar hun werk terwijl hun prestaties negatief beïnvloed worden door werkgerelateerde gezondheidsproblemen.



Dit fenomeen heet ‘presenteïsme’. Meer dan een kwart (27 procent) van de werknemers geeft aan dat ze zelfs overwogen hebben van baan te veranderen door de negatieve impact van de werkomgeving op hun gezondheid. Dit blijkt uit onderzoek dat Fellowes op de Internationale Dag van Veiligheid en Gezondheid op het Werk presenteerde. Het onderzoek spoort managers aan om het groeiende probleem van 'presenteïsme' aan te pakken.



Slechte gewoontes op de werkvloer

Ondanks de beste bedoelingen van werknemers die komen werken als ze ziek zijn, heeft dit niet alleen een negatief effect op hun productiviteit, maar het verlengt ook de duur van de gezondheidsklachten. Klachten als direct gevolg van de fysieke houding op de werkplek die in het onderzoek naar voren komen zijn: rugpijn (21 procent), nekpijn (21 procent) en een pijnlijke pols of arm (vijftien procent). Uit analyse van de oorzaken van deze gezondheidsproblemen blijkt het gebrek aan bewustzijn over een goede fysieke houding op de werkplek. De belangrijkste slechte gewoontes die Nederlandse werknemers toegeven zijn; een slechte zithouding aan het bureau (39 procent), te lang zitten zonder pauzes (34 procent) en dagelijks niet genoeg water drinken (33 procent).



Verantwoordelijkheid werkgever

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat werknemers verminderde productiviteit als gevolg van presenteïsme proberen te compenseren. Zo maakt een kwart (22 procent) van de werknemers extra uren of werkt in het weekend. Hiermee wordt een verlaging van de werknemersbetrokkenheid en verder verlies van focus geriskeerd. Volgens de Nederlandse werknemer ligt er een verantwoordelijkheid bij de werkgever om presenteïsme te verminderen. Ruim een derde van Nederlandse werknemers (35 procent) vindt dat hun werkgever niet genoeg doet voor hun algehele welzijn en de helft (50 procent) geeft aan dat ze langer in dienst zouden blijven als er meer aandacht was voor hun gezondheid.

Andrea Cantong, marketing manager bij Fellowes: "We signaleren problemen met hoe organisaties welzijn en productiviteit op de werkplek benaderen. Er is een duidelijk gebrek aan bewustzijn rond de oorzaken en effecten van presenteïsme op kantoor. Om dit probleem aan te pakken, moeten werkgevers beginnen met het implementeren van een langdurige, preventieve aanpak van ongezonde werkmethodes, in plaats van terug te vallen op 'quick-fixes'. De hulpmiddelen zijn voorhanden om welzijn op de werkplek te bevorderen. Voorbeelden zijn ergonomische producten introduceren om de fysieke houding van werknemers te ondersteunen, zoals voet-, rug- en polssteunen, zit-sta oplossingen en standaarden voor monitoren en laptops. Het wordt tijd dat managers het voortouw nemen en een potentieel enorm positieve impact op hun organisaties faciliteren."



Op de agenda van managers

Presenteïsme resulteert in een schadelijk domino-effect op de kwaliteit van de werkzaamheden, wat zorgt voor nadelige impact op de algehele bedrijfsprestaties. Daardoor kunnen werkgevers het groeiende probleem niet negeren. Temeer omdat Europese bedrijven al een schrikbarende €73 miljard per jaar verliezen door absenteïsme. Uit analyse van de antwoorden door managers wordt bevestigd dat presenteïsme een steeds grotere zorg is.