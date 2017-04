 Developer ambieert baan als Data Scientist

Vraag naar Data Scientists neemt enorm toe - Data Scientists winnen steeds meer terrein op de Nederlandse IT-arbeidsmarkt. De vraag naar Data Scientists neemt toe en er zijn steeds meer IT’ers die graag de stap willen maken naar dit specialisme.



64 procent van de developers geeft aan een baan in Data Science te ambiëren. Dit blijkt uit onderzoek van Huxley IT. Aan het onderzoek namen 102 developers deel.



Verschillende vaardigheden

Data Scientists staan bekend als IT’ers die over veel verschillende vaardigheden beschikken. De developers uit het onderzoek geven aan zich nog op een aantal punten verder te moeten ontwikkelen voordat ze de stap kunnen zetten. Onder andere op het gebied van ‘Data Visualisation en Communication’ en ‘Machine Learning’ valt nog het een en ander bij te spijkeren. Dit geeft respectievelijk 21 procent en zestien procent van de developers aan. Andere vaardigheden die nog verder ontwikkeld moeten worden, zijn Software Engineering (elf procent), omgaan met het Hadoop platform (elf procent) en kennis van statistiek (tien procent).



Inzicht in data

Joël Bennett, Manager Huxley IT, geeft zijn visie op de resultaten: "Bedrijven hebben steeds meer behoefte om inzicht in hun data te krijgen. Hierdoor neemt de vraag naar Data Scientists enorm toe. Het is een uitdaging om goede Data Scientists te vinden, aangezien ze over veel verschillende vaardigheden moeten beschikken. Developers hebben al een gedegen achtergrond in programmeren en statistiek, waardoor het voor hen gemakkelijker is om de stap te zetten. Developers hebben daarom de kansen voor het oprapen."