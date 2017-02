 Maastricht meest romantische stad van Nederland

Wat is uw romantische hotspot? - Maastricht is veruit de meest romantische stad van Nederland. In Maastricht zelf, is het Vrijthof de romantische hotspot. Op de tweede plek staat Scheveningen en Amsterdam maakt de top drie compleet.





Dit blijkt uit een online enquête, gehouden onder 730 bezoekers van Romantischcadeau.nl.



Maastricht veruit de meest romantische stad van Nederland.

Maar liefst 30,6 procent van de bezoekers heeft Maastricht als meest romantische stad van Nederland gekozen. 'Een hapje eten en een terrasje pikken op het Vrijthof' werd door bezoekers als meest romantisch beoordeeld, op de voet gevolgd door 'hand in hand slenteren door het historisch centrum'. Een rondvaart over de Maas of een afdaling in de grotten van Sint Pieter werden duidelijk minder vaak als romantisch beoordeeld.



Scheveningen

Op de tweede plek staat Scheveningen met 23,4 procent. Het strand is hier de romantische hotspot bij uitstek! Een strandwandeling, naar de zonsondergang en sterren kijken en picknicken op het strand, zijn de meest geliefde romantische activiteiten. Maar ook een 'hapje en een drankje in een strandtent' zijn populair onder geliefden. Opvallend is dat het reuzenrad niet hoog scoort, waarschijnlijk vanwege het feit dat het reuzenrad nieuw is en hierdoor bij velen nog onbekend is.



Amsterdam

Amsterdam (16,6 procent) maakt de top drie compleet. Hier worden een rondvaart of een wandeling langs de grachten, als meest romantisch genoemd, gevolgd door 'een liefdesslotje ophangen aan de Magere Brug'. Ook het Vondelpark is een populair plekje bij geliefden.



Andere steden

Utrecht staat op de vierde plek, hier is een rondvaart, als ook een wandeling langs de grachten het meest populair onder geliefden. Als romantische stad van Nederland scoren Leeuwarden (0,9 procent) en Groningen het laagst (1,1 procent).