 De veranderende rol van de COO

COO speelt voortrekkersrol digitale transformatie - Bedrijven die inzetten op digitalisering moeten hun bedrijfsmodel aanpassen aan de veranderende markt. Hoe verhoudt zich dit tot de positie van IT-dienstverleners die bedrijven tijdens hun digitale reis ondersteunen?



En wie is de ‘eigenaar’ van deze digitale transformatie? Martin Schoenmakers, COO van Atos Benelux & The Nordics, stelt dat de COO hierbij het voortouw neemt. "De rol van de COO is niet veranderd, maar wel de kwaliteiten waarnaar klanten zoeken in deze veranderende wereld. Zij hebben behoefte aan vertrouwen en toewijding. Juist dat is wat de COO kan bieden."



Werken als COO

Schoenmakers, die in november aantrad als COO van Atos Benelux & The Nordics, voelt zich als een vis in het water in deze functie. "Het is een fantastische uitdaging om nu als COO te werken, omdat er zo veel veranderingen plaatsvinden. Deze veranderingen worden gedreven door digitalisering en dat heeft veel impact op de manier waarop klanten zakendoen en op hoe we leven,"zegt hij. "Bedrijven die zich in een digitale transformatie bevinden, moeten grote beslissingen nemen. Het bedrijfsmodel moet op de schop en dat betekent dat de organisatie moet transformeren. Omdat ontwikkelingen elkaar razendsnel opvolgen, zoeken bedrijven naar een betrouwbare partner die hen hierbij kan ondersteunen."



Voortrekkersrol

Schoenmakers gelooft dat de COO hierbij een voortrekkersrol vervult. Als een sparringpartner die bedrijven adviseert over hoe zij kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. En ook als degene die in kaart brengt welke efficiencywinst en kostenbesparingen mogelijk zijn door digitalisering. "De COO staat voor de operatie, de expertise en de kwaliteit van het bedrijf en is de aangewezen persoon om organisaties tijdens hun digitale reis te ondersteunen. Hierbij draait het om loyaliteit en vertrouwen, want u gaat voor lange tijd met elkaar in zee," benadrukt hij. "Vertrouwen komt te voet en gaat te paard en dat moet u verdienen: door openheid te tonen en commitments aan te gaan. Het betekent óók dat u in slechte tijden zegt waar het probleem zit om tot een oplossing te kunnen komen."



IT niet langer sluitstuk

Eén van de doelstellingen van digitale transformaties is het realiseren van kostenreducties door het stroomlijnen van investeringen in nieuwe technologie. Ook moet de digitale reis leiden tot meer synergie en het vergroten van de operationele efficiency. Dit zijn typisch kerntaken van de COO, die een belangrijk perspectief kan toevoegen met zijn kennis van zakelijke operaties en productiviteit. Schoenmakers: "IT is niet langer het sluitstuk van zulke transities. We denken steeds meer aan de voorkant mee over strategische vraagstukken en welke oplossingen hierbij passen. Zo komt door digitalisering een schat aan data beschikbaar waarmee organisaties een compleet nieuw bedrijfsmodel kunnen ontwikkelen. Het is niet langer ‘One size fits all’: als COO probeert u klanten te helpen om specifieke problemen op te lossen. Ook hebt u een adviserende rol bij het inrichten van een nieuwe organisatiestructuur."



Het omzetten van ideeën in operatie

De technologie is de verantwoordelijkheid van de CTO, benadrukt Schoenmakers. "Maar het is de taak van de COO om op alle plekken de juiste mensen te hebben en als team succesvol te zijn. Dat betekent dat u er in de dagelijkse operatie voor zorgt dat alle processen gestroomlijnd worden om de digitale transformatie te realiseren. Het draait om de operationele omzetting van alle goede ideeën en innovaties. De grootste uitdaging van elke COO op dit moment is dat hij goede professionals met de juiste skills weet te binden. Zo ontstaan allerlei nieuwe functies en één van de belangrijkste is de rol van data-scientists. Mensen die op basis van alle beschikbare data, tools en processen patronen kunnen herkennen en vertalen in een relevante oplossing. Door de steeds grotere rol van data komen nieuwe technologische oplossingen in de markt. Dat creëert een vraag naar professionals die hiermee kunnen omgaan en data kunnen analyseren."



Strategisch denken

Ook signaleert Schoenmakers een groeiende behoefte aan mensen die strategisch kunnen denken. "Onze professionals moet inzicht hebben in de vraagstukken van klanten en een vertaalslag maken naar oplossingen. Aan de voorkant, dichtbij de klant, vindt de grootste beweging plaats. Mensen spelen hierbij een steeds grotere rol. Aan de ene kant is inzicht in de organisatie en klantbehoeften erg belangrijk, maar u moet hierbij ook de mensen met de juiste kwaliteiten vinden. Hiervoor is het nodig dat u vertrouwen in eigen mensen uitspreekt én zorgt dat zij in een functie werkzaam zijn waar hun passie ligt."